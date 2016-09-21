Поздравление министра обороны Республики Беларусь с праздником — Днём мотострелков

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!
Уважаемые ветераны!
21 сентября 2016 года в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День мотострелков.
Этот праздник знаменует собой выдающиеся заслуги и героические подвиги стрелковых, мотострелковых и механизированных объединений, соединений и воинских частей в годы Великой Отечественной войны.
Мы преклоняемся перед доблестью и самоотверженностью, проявленными советскими воинами-пехотинцами в годы Великой Отечественной войны. Их честь, отвага и мужество стали богатейшим достоянием нашей военной истории.
Современное поколение защитников Отечества, воспитанное на подвигах фронтовиков, свято хранит и приумножает их боевые традиции, продолжает летопись воинской славы.
Военнослужащие механизированных соединений и воинских частей, мотострелковых подразделений успешно решают сложные учебно-боевые задачи, настойчиво совершенствуют свое боевое мастерство.
Поздравляю личный состав, ветеранов со знаменательным праздником — Днем мотострелков!
Счастья вам, доброго здоровья, благополучия, новых успехов в воинской службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь!
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков