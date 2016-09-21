Взаимодействие — ключ к победе

Автоматные очереди звучали без умолку уже несколько минут. Казалось, что кто-то бьёт в громоздкие музыкальные барабаны… Им аккомпанировали взрывы гранат и дымовых шашек. От свистящего в воздухе свинца подогревался даже осенний воздух, который уже успел значительно остыть в эти непогожие дни.

Шёл жаркий «бой» за город: бандиты всё не хотели сдаваться, а гвардейцы и не думали отступать… Теперь обо всём по порядку.

В эти дни на учебных просторах полигона Лосвидо накал мероприятий боевой подготовки — налицо. Здесь состоялась активная фаза заключительного этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил нашей страны. Так, по замыслу учения, на днях гвардейцами механизированного батальона 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады при поддержке бойцов парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады был освобожден захваченный ранее условным незаконным вооруженным формированием (НВФ) населенный пункт.

Информация о наличии диверсионно-разведывательных групп противника в районе полигона Лосвидо была получена благодаря действиям маневренной группы 10‑го отдельного батальона РЭБ Северо-Западного оперативного командования. Эти данные были переданы командованию 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В результате для дальнейшего поиска, блокирования и уничтожения бандитов в указанном радиоразведчиками районе был направлен механизированный батальон из состава заслоновской бригады.

В ходе доразведки точного местоположения неприятеля командир механизированного батальона 19 омбр запросил усиления на отдельных направлениях. Для оказания помощи мотострелкам был направлен парашютно-десантный батальон 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, который в это время находился на аэродроме Боровцы.

— В указанный район десантники совершили марш на своей штатной технике, — уточнил еще до начала розыгрыша практических действий первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Валерий Бойко. — Расстояние почти в сто километров гвардейцы преодолели на боевой технике всего за несколько часов после получения сигнала на смену района действий.

Стоит подчеркнуть, что этап в рамках КШУ по зачистке населенного пункта от НВФ впервые отрабатывался военнослужащими парашютно-десантного и механизированного батальонов во взаимодействии.

…Тишина. На высоте Командной только ветер изредка хлещет по лицу холодными порывами с запахом сырости. Темные густые тучи с каждой секундой все больше заслоняют осеннее небо. И словно используя прикрытие самой матушки-природы, НВФ неспешно занимает комплекс построек, имитирующих населенный пункт.

Слышен тяжелый рев моторов БМП. Заметив гвардейцев на подступах к городу, противник начинает обстрел… Пулеметная трель замолкает лишь после появления на горизонте военнослужащего с белым флагом в руке.

От группы неприятеля к нашему парламентеру также подходит переговорщик. Суть их непродолжительной беседы с вышки разобрать трудно — холодные порывы осеннего ветра подхватывают все фразы собеседников и тут же уносят их за горизонт. Однако по стремительным шагам нашего переговорщика к своим ясно: бандиты отказались сдаваться.

Командир механизированного батальона гвардии подполковник Дмитрий Михеев принимает решение о зачистке города. Тишину вновь нарушают звуки автоматных очередей с обеих сторон…

— Один взвод на левом фланге больше не может вести бой, — дает первую вводную полковник Валерий Бойко.

Радиостанция, дублирующая переговоры командиров гвардейских батальонов, свидетельствует: комбаты приняли решение о введении в бой на этом фланге резерва парашютно-десантного батальона. Мотострелковый взвод, который понес серьезные потери, решено эвакуировать в исходный район.

После отдачи указаний проходит не более трех минут — и по полигону разносится тяжелый рев мотора БТР‑80. За ним на всех парах мчит автомобиль повышенной проходимости отечественного производства с 23‑мм спаренной зенитной установкой на борту. Завязывается бой.

— Неприятель запустил в небо беспилотный летательный аппарат из состава комплекса «Москит», — это очередная вводная от полковника Бойко.

Здесь стоит подчеркнуть, что офицер едва успевает ввести комбатов в измененную тактическую обстановку, как воины-зенитчики, приданные парашютно-десантному батальону, тут же сбивают БЛА…

— Часть бандитов покидает город, — звучит очередная вводная.

Но и здесь НВФ изменяет удача — БМП‑2 щедро осыпает свинцом беглецов…

Итак, город освобожден, неприятель обезоружен и взят в плен.

Как отметил в ходе предварительного подведения итогов данного практического розыгрыша полковник Валерий Бойко, действия военнослужащих двух батальонов заслуживают оценки «хорошо».

Старший лейтенант Игорь Деменков, «Ваяр», фото автора