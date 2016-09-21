Зоркий «Москит»

Во время командно-штабного учения Вооруженных Сил расчет беспилотного авиационного комплекса (БАК) вел воздушную разведку и отрабатывал взаимодействие с подразделениями отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в ходе выполнения специальных задач.

Старший штурман — начальник штурманской службы 927‑го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов подполковник Дмитрий Жолтиков принимал активное участие в учении в качестве командира расчета БАК, руководителя полетами.

— Прежде всего хочу поблагодарить своих подчиненных за проделанную работу по-боевому, — отметил Дмитрий Викторович. — Именно благодаря грамотным действиям личного состава расчета поставленные задачи были выполнены.

Старший инженер полетов майор Сергей Мелешевич контролировал процесс подготовки авиационной техники к выполнению полета. Офицер оказывал помощь технику беспилотного летательного аппарата (БЛА) в устранении выявленных неисправностей.

Непосредственным управлением беспилотного летательного аппарата в воздухе занимался оператор БЛА старший лейтенант Олег Кулич. Он выявлял объекты, определял координаты их местоположения в ходе выполнения задач воздушной разведки.

Ответственную задачу выполнял также техник БЛА старший прапорщик Александр Велесевич — он готовил беспилотный летательный аппарат к вылету и производил его запуск с руки.

Для выполнения поставленных задач расчет использовал БАК «Москит». Он был разработан в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» и изготовлен специалистами 558‑го авиаремонтного завода.

Задачу на проведение воздушной разведки расчету БАК во время учения ставил, исходя из складывающейся обстановки, командир отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона. После взлета и выхода БЛА в назначенный район для выполнения воздушной разведки оператор приступал к поиску наземных объектов, боевой техники и личного состава условного противника. Найдя эти объекты, определял их координаты и по радиосвязи передавал информацию на командный наблюдательный пункт батальона, после чего комбат принимал решение на выполнение дальнейших действий.

По словам подполковника Дмитрия Жолтикова, основная сложность в выявлении вышеуказанных объектов заключалась в том, что местность, где проводилась разведка, представляла собой лес с густой растительностью, которая затрудняла выявление личного состава в тех районах. Такие случаи требуют от оператора максимальной концентрации. Специалисту необходимо обладать высоким уровнем выучки и опытом работы для того, чтобы качественно выполнить свои задачи.

Подводя итог, можно утверждать: беспилотный авиационный комплекс «Москит» вполне подходит для решения практических задач по предназначению. А когда в расчете работают настоящие профессионалы, сомнений в том, что поставленная задача будет выполнена, не возникает.

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В очередной день командно-штабного учения Вооруженных Сил, согласно розыгрышу практических действий, в ходе проведения воздушной разведки беспилотным авиационным комплексом (БАК) «Москит» было обнаружено выдвижение колонны автомобильной техники условного противника из указанного населенного пункта. На предполагаемые маршруты выдвижения были высланы резервные группы в составе мобильных взводов мобильных рот с целью организации и проведения засадных действий.

Колонна рассредоточилась, группе военнослужащих условного противника удалось подойти к району расположения маневренной группы в/ч 75158, для охраны которой был назначен личный состав мобильного отделения мобильной роты.

Руководство действиями подразделений при ликвидации условного НВФ осуществлял заместитель командира отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона гвардии майор Александр Махров. Офицер в беседе подчеркнул: благодаря грамотным действиям военнослужащих сторожевого охранения батальона противник был своевременно остановлен при подходе к охраняемому объекту, а силами подошедшего резерва от мобильных подразделений — полностью ликвидирован.

В числе отличившихся во время розыгрыша практических действий — гвардейцы лейтенант Вадим Зайцев, старший прапорщик Олег Хацкевич, сержант контрактной службы Илья Бахир.

Как отметил участковый посредник полковник Эдуард Шевчук, гвардейцы отлично справились с поставленной задачей, продемонстрировав высокую профессиональную выучку, соответствующие навыки и умения.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора