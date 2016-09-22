Добро пожаловать домой

Несколько дней назад в Гродно торжественно встретили расчеты 1‑го зенитного ракетного полка, которые успешно выполнили боевые пуски на полигоне Российской Федерации Ашулук и вернулись домой с победой.

В военном городке выстроился личный состав, пришли почетные гости и родные виновников торжества.

И вот у ворот показался автобус. По традиции воинов встречали хлебом-солью. Девушки в национальных костюмах преподнесли каравай командиру полка подполковнику Евгению Кокурину.

Затем состоялся торжественный митинг. Командир полка поблагодарил личный состав, участвовавший в боевых стрельбах и в их обеспечении, за добросовестный ратный труд. Затем слово для поздравления взяли ветеран Вооруженных Сил подполковник в отставке Александр Федотов и начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области полковник Валерий Бутько.

После окончания митинга виновники торжества оказались в объятиях родных и сослуживцев, они поделились впечатлениями от участия в учении, поведали о ходе выполнения ответственных учебно-боевых задач.

— Наш расчет был хорошо подготовлен и настроен на успех, — рассказал старший лейтенант Александр Трус, один из отличившихся на полигоне Ашулук офицеров полка. — В ответственный момент учения мы сосредоточились на выполнении нашей главной задачи — и сумели совершить боевые пуски на оценку «отлично».

Более подробно о ратном экзамене подразделений полка сообщил командир воинской части подполковник Евгений Кокурин:

— В третьем этапе тактического учения с боевой стрельбой, который прошел на полигоне Российской Федерации Ашулук, участвовали два зенитных ракетных дивизиона и командный пункт полка. Боевые расчеты осуществляли стрельбы по мишеням «Армавир», «Бекас» и «Пищаль-Б». Условия полигона и мишенная обстановка были непростыми. Но военнослужащие полка достойно справились с ратным испытанием, цели уничтожили. Я был уверен в своих расчетах — и они не подвели. В ходе учения отличились капитан Кирилл Карицкий, старшие лейтенанты Дмитрий Лопатей, Александр Трус, младшие сержанты Виктор Строковский, Дмитрий Маскевич, рядовые Павел Голец, Сергей Качан, Юрий Почтаренко и многие другие. С поставленной учебно-боевой задачей мы справились. И вышестоящее командование дало высокую оценку действиям личного состава полка.