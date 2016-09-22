Испытание Ашулуком пройдено с честью (Видео)

Как уже сообщала наша газета, на полигоне Российской Федерации Ашулук завершился третий этап тактического учения с боевой стрельбой подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО. И завершился он более чем эффектно — боевые расчеты ЗРК С‑300 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков, в/ч 55719 и в/ч 30151 не оставили ни шанса ракетам-мишеням.

За действиями наших стражей неба наблюдали заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко, заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооружённых Сил генерал-майор Игорь Лотенков, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

…C командного пункта «Ясень» позиции ЗРК С‑300 видны как на ладони. Последние приготовления к боевой работе позади. Расчеты заняли свои места, выполнить пуски им предстоит через считаные мгновения.

Противовоздушный бой скоротечен, на боевую работу по каждой из мишеней у «трехсотчиков» будет порядка минуты. А вот шли они к этому экзамену не один месяц. Каждодневные занятия в пункте постоянной дислокации, полевые выходы, марш протяженностью около двух тысяч километров, кропотливая настройка техники и подготовка ее к стрельбе…

Уже здесь, в Ашулуке, расчеты, заступив на боевое дежурство, доказали готовность выполнять стоящие перед ними задачи в ходе учебных противовоздушных боев с подыгрышем реальной авиации. А теперь настал момент истины — проверка способности выполнить учебно-боевую задачу по поражению воздушных целей…

Даже беглого взгляда на «линейку стрельб», разработанную руководством учения, было достаточно для того, чтобы сделать вывод: белорусским стражам неба придется нелегко. Роль воздушного противника отвели ракетам-мишеням «Пищаль-Б»,

«Армавир» и «Бекас». И если со скоростной высокоманевренной «Пищалью» и низколетящим, обладающим малой эффективной отражающей поверхностью «Армавиром» белорусские расчеты уже были знакомы, то вступить в схватку с «Бекасом» им предстояло впервые. Созданная на базе ракеты ЗРК С‑75, данная мишень имитирует высотные скоростные аэродинамические цели.

И вот в громкоговорителе слышен голос старшего руководителя стрельбы: «Боевая работа разрешена! Цели, входящие в зону огня, уничтожить!».

С командного пункта не разглядеть лица военнослужащих, которые сейчас находятся на позициях, не почувствовать, какие эмоции испытывают они в эти напряженные мгновения. Но за неделю, которую довелось провести на Ашулуке бок о бок со стражами неба, довелось убедиться: каждый из них относится к выполнению учебно-боевых задач со всей серьезностью. Да и в профессионализме каждого военнослужащего, слаженности расчетов сомнений быть не может. А справиться с волнением помогают менее искушенным коллегам те, у кого за плечами достаточно опыта боевых пусков…

Наконец «Армавир» пронзает небо над Ашулуком. Боевую работу синхронно ведут три расчета. Поиск цели офицерами обнаружения и целеуказания, захват и взятие на автосопровождение, доклады… И — заветное разрешение на пуск от командира 115 зрп полковника Олега Коновалова.

Поймать ракету-мишень удается всем трем боевым расчетам, однако чуть быстрее и удачливее оказываются подчиненные командира зенитного ракетного дивизиона в/ч 55719 гвардии подполковника Евгения Бачаускаса. Именно им предоставлено право открыть «сезон охоты» за условным неприятелем. Примечательно также, что выдающееся мастерство и слаженность продемонстрировали военнослужащие воинской части, на вооружение которой ЗРК С‑300 поступил совсем недавно.

Взгляды присутствующих устремляются на самую дальнюю позицию, где разместились «трехсотчики» в/ч 55719. Транспортно-пусковой контейнер «выплевывает» ракету, разбрасывая осколки полиуретана. Через мгновения срабатывают двигатели, хвост ракеты озаряется огнем — и она мчит на рандеву с мишенью, оставляя белым дымом росчерк в небе в виде траектории своего полета.

Выполнять пуски на Ашулуке «трехсотчикам» непросто — точки запуска мишеней находятся здесь гораздо ближе, чем, к примеру, на полигоне Телемба. Зато этот факт играет на руку тем, кто наблюдает за стрельбой с вышки: результат пуска виден и без средств объективного контроля.

В небе — облачко сероватого дыма в точке встречи ракеты и «Армавира». А доклад с командного пункта: «Цель поражена!» — лишь подтверждает, что своим глазам можно верить!..

Но боевым расчетам некогда радоваться успешному старту ратного экзамена. В небо устремляется очередная мишень.

Однако недолго наслаждался полетом и второй «Армавир». Через несколько секунд эту мишень заставили приземлиться в астраханскую степь военнослужащие в/ч 30151.

Им, пожалуй, пришлось в тот день труднее остальных, ведь командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Василий Костеж и его подчиненные прибыли на российский полигон лишь накануне. По решению командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Олега Двигалева данный дивизион, несущий боевое дежурство по противовоздушной обороне, был подвергнут внезапной проверке. И коллектив подполковника Костежа с честью выдержал нелегкое испытание, справившись с учебно-боевой задачей без предварительной подготовки.

Отличный почин коллег поддержали и военнослужащие 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков. На успех учебно-боевой работы белорусской группировки зенитных ракетных войск не повлияли ни изменение мишенной обстановки (вслед за «Армавирами» на небесную авансцену вышли «Пищали» и «Бекасы»), ни смена боевых расчетов (шанс показать себя получили все прибывшие на Ашулук «трехсотчики»). Благодаря умелым действиям наших военнослужащих небо над полигоном было зачищено.

— Успешно выполнив учебно-боевые задачи, вы не просто продемонстрировали высокий профессионализм, — подчеркнул командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев, обращаясь к боевым расчетам по завершении пусков. — Вы еще и подтвердили на деле, что способны обеспечить защиту воздушных рубежей нашей страны.

Военнослужащие, наиболее отличившиеся при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Ашулук, были награждены ценными подарками от министра обороны Республики Беларусь. Многих поощрения ждут по возвращении в места постоянной дислокации. Ну а главной наградой, привезенной из астраханских степей нашими стражами неба, станет, несомненно, бесценный опыт боевых ракетных пусков.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора