На фундаменте традиций

Служба войск: история и современность.

Вчера исполнилось пять лет с момента установления годового праздника органов службы войск Вооруженных Сил, утвержденного приказом министра обороны Республики Беларусь от 17 октября 2011 года. Дата 21 сентября была выбрана неслучайно.

В этот день в 1945 году был утвержден штат управления Барановичского военного округа (мирного времени), согласно которому в его состав вошел отдел службы войск, пенсионного обеспечения, писем и караульной службы. В последующем он был преобразован в отдел службы войск штаба Краснознаменного Белорусского военного округа.

Внедрение технических систем и средств охраны в современных условиях имеет приоритетное значение в организации обеспечения сохранности материальных средств. В настоящее время с их использованием охраняется более трех с половиной тысяч объектов, только в текущем году ими оснащено более полусотни объектов Вооруженных Сил.

Для качественного выполнения задач создана и постоянно совершенствуется правовая база, позволяющая обеспечивать постоянную боевую готовность воинских частей, охрану личного состава, помещений, вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и других материальных средств. Созданы системы пропускного режима. Особое внимание уделяется поддержанию воинской дисциплины и правопорядка среди военнослужащих, созданию необходимых условий для повседневной жизни и подготовки войск.

Комплексные подходы к организации охраны военных объектов, постоянное совершенствование ее путей и способов, использование современных технических систем и средств охраны позволили максимально сократить отрыв военнослужащих от занятий по боевой подготовке и несения службы в суточном наряде.

Надежная охрана военных объектов обеспечивается подразделениями военизированной и сторожевой охраны. Курсы первоначального обучения и повышения квалификации работников военизированной охраны, созданные в 2008 году на базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, позволяют ежегодно осуществлять подготовку более полутысячи работников. Преподавательским составом курсов, возглавляемым подполковником запаса Николаем Макаревичем, накоплен богатый методический и практический опыт, позволяющий на достаточно высоком уровне осуществлять их подготовку.

— Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих неразрывно связана со службой войск, — подчеркнул начальник управления полковник Владислав Будик. — Это несение боевого дежурства и гарнизонной, караульной и внутренней служб, участие в учениях и иных мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил. А военнослужащими военных комендатур постоянно поддерживается дисциплина и правопорядок в гарнизонах, инспекторами Военной автомобильной инспекции на дорогах нашей страны ежедневно поддерживается безопасность дорожного движения.

В Вооруженных Силах активно совершенствуются формы и методы применения служебных собак. В настоящее время многие военные объекты охраняются ими. Кроме того, четвероногие «солдаты» выполняют специальные задачи по поиску взрывчатых веществ и наркотических средств, обследованию служебных территорий и помещений. В текущем году команда Кинологического центра Вооруженных Сил впервые участвовала в международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках «Армейских международных игр — 2016» и заняла призовое место.

В настоящее время в управлении службы войск Вооруженных Сил особое внимание уделяется защите объектов военного назначения, повышению их инженерно-технической укрепленности. В рамках реализации комплекса мер по обеспечению функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки были изучены варианты и способы оборудования контрольно-пропускных пунктов, других объектов военного назначения. На основании изученного материала разработан вариант совершенствования организации охраны и оборудования объектов инженерно-техническими средствами, исключающими беспрепятственный проезд (проход). В соединениях и воинских частях продолжается процесс практической реализации соответствующих указаний начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.

По словам полковника Владислава Будика, наиболее эффективно и целенаправленно работа по совершенствованию организации и руководства службой войск проводится в воинских частях, подчиненных командующим силами специальных операций Вооруженных Сил, войсками Северо-Западного оперативного командования, первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, начальникам департамента транспортного обеспечения Министерства обороны и инженерных войск Вооруженных Сил — начальнику управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил.

Лучших результатов в вопросах службы войск в текущем году добились воинские коллективы 30‑й отдельной железнодорожной бригады, 231‑й артиллерийской бригады, 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), войсковой части 01266, 74‑го отдельного полка связи, 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка, в/ч 54804, 46‑го арсенала, 2631‑й авиационной базы ракетного вооружения и боеприпасов, 3609‑го артиллерийского склада боеприпасов.

Отмечая профессиональный праздник, мы с уважением и гордостью говорим о наших ветеранах и наставниках, таких как полковники запаса Э. К. Апоян, А. А. Бадукин, С. Л. Быков, В. В. Борисёнок, А. С. Гончар, Е. Е. Зайченко, М. В. Невзоров, С. Ф. Крауле, А. И. Стегний, С. И. Лахай, В. Н. Лактионов, Г. А. Ширяев, подполковники запаса А. Б. Горный, Д. В. Каминский, В. В. Лико, В. А. Сапарин, А. А. Шепетюк. Их ратный труд определил фундамент для совершенствования опыта нынешнего поколения офицеров органов службы войск.

— Традиции, заложенные в предыдущие годы, сохраняются и приумножаются, — подчеркнул полковник Владислав Будик. — В настоящее время управление службы войск Вооруженных Сил — это коллектив настоящих профессионалов и единомышленников, способных выполнить поставленные задачи, отличающихся высоким чувством ответственности за порученное дело, преданностью служебному долгу. Я благодарен офицерам, продолжающим добросовестным трудом славные традиции органов службы войск. Это полковники Дмитрий Стрешинский, Сергей Гутковский, Андрей Русецкий, Дмитрий Гапшевич, подполковники Владимир Александров, Дмитрий Герасименя, Иван Кислый, Виталий Макаревич, Олег Макаревич, Владимир Левкович, Антон Шевбунов, майоры Илья Азарьков, Виктор Борисовец, Руслан Бартасевич. В одном строю с военнослужащими и гражданские специалисты — настоящие профессионалы Валентина Брекман, Татьяна Крипиневич, Николай Макаревич, Наталья Шибко.

С праздником, уважаемые специалисты и ветераны органов службы войск Вооруженных Сил!

Подполковник Геннадий Стоцкий

Наша справка

В истории Вооруженных Сил суверенной и независимой Беларуси функции и задачи службы войск в центральных органах военного управления выполняли отдел службы войск штаба Министерства обороны (июнь 1992 — январь 1993), отдел службы войск Главного штаба Вооруженных Сил (январь 1993 — декабрь 2001), отдел службы войск и режима Генерального штаба Вооруженных Сил (декабрь 2001 — декабрь 2003), управление службы войск и режима Генерального штаба Вооруженных Сил (декабрь 2003 — октябрь 2006), управление службы войск и обеспечения безопасности военной службы Вооруженных Сил (октябрь 2006 — август 2014).

С августа 2014 года реализация функций Генерального штаба Вооруженных Сил по организации службы войск и осуществлению контроля за ее состоянием, а также по проведению мероприятий по соблюдению требований, изложенных в общевоинских уставах и иных актах законодательства, возложены на управление службы войск Вооруженных Сил.

Сегодня основными задачами службы войск являются обеспечение боевой готовности, сохранности военного имущества, поддержание необходимых условий жизни, быта, воинской дисциплины и уставного порядка. Кроме того, на управление службы войск Вооруженных Сил возложена реализация требований государственной политики в сфере осуществления охранной деятельности.

В ходе выполнения задач службы войск управление руководит органами службы войск, определяет и проводит единую техническую политику Министерства обороны в области оснащения военных объектов системами охраны, осуществляет руководство деятельностью военных комендатур и Кинологического центра Вооруженных Сил.