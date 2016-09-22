Практическое вождение на плаву — один из важных этапов в обучении будущих механиков‑водителей БМП.

В эти сентябрьские дни у курсантов 72 ОУЦ — пик боевой учебы. Будущие младшие командиры и специалисты усиленно штудируют теорию, налегают на практику. Не за горами выпускные экзамены. Поэтому каждая учебная минута — на вес золота.

Предварительные результаты боевой учебы курсантов радуют их наставников. Четко организованный учебный процесс, высокое методическое мастерство командного и преподавательского состава позволяют вчерашним школьникам и студентам за сравнительно короткий срок приобрести в стенах армейской «учебки» необходимые знания и навыки по специальностям, выработать боевые, физические и психологические качества для выполнения задач по предназначению.

Автор этих строк побывал на плановых занятиях у воинов 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений. В тот солнечный осенний день на вододроме будущим механикам-водителям боевой машины пехоты предстояло выполнить учебное упражнение «Вождение БМП на плаву».

— Практическая отработка навыков вождения БМП на воде предусмотрена программой обучения наших курсантов. Это важный этап подготовки начинающих механиков‑водителей, — отметил начальник 307 шпс гвардии майор Алексей Молчанов.

Как известно, боевая техника мотострелков способна форсировать водную преграду на плаву за счет перемотки гусеничных лент. Научиться водить эту машину-амфибию по водной трассе — задача непростая. Для того чтобы успешно преодолеть водную преграду, нужно уметь держать направление движения в точно указанном створе, учитывать поправку на скорость течения воды, знать рельеф дна… Словом, от обучаемых требуется не только определенная сумма знаний и специальных практических навыков, но и смелость, психологическая устойчивость, вера в свою технику.

Прежде чем приступить к отработке задач по водной теме, механики-водители уже получили определенную практику вождения на трассах машинодрома и сдали зачетное упражнение по элементам. Накануне с ними провели практическое занятие по преодолению водной преграды на тренажерах. Каждый обучаемый прошел медицинский осмотр на допуск к водным тренировкам.

На тот случай, если БМП заглохнет на воде, свои места на противоположных берегах вододрома заняли подготовленные экипажи эвакуационно-спасательной группы. Неподалеку разместились специальные автомобили медиков и связистов. В полной готовности оказать сослуживцам необходимую помощь находилась и команда водолазов.

Первому возможность спустить БМП на воду выпала гвардии рядовому Никите Лабковскому. Лабковский показывает стабильно высокие результаты в боевой учебе, преуспел он и в освоении многотонной боевой техники. Неудивительно, что именно ему доверили проложить трассу на воде, стать, так сказать, первопроходцем.

Надев спасательный жилет и устроившись за штурвалом БМП, Никита заученными движениями запустил двигатель и вышел на связь с командным пунктом. Получив добро от руководителя занятия гвардии майора Александра Гаевского, воин подал сигнал и направил машину на контрольно-технический пункт вододрома. Убедившись в том, что механик-водитель поднял на БМП воздухозаборную трубу и волноотражательный щиток, начальник КТП взметнул вверх белый флажок.

Боевая машина пехоты устремилась вперед. На небольшой скорости она вошла в водную гладь. Перебирая гусеницами по воде, машина послушно пошла в строго указанном створе.

Действия начинающего механика-водителя на плаву вызвали одобрение не только у сослуживцев гвардии рядового Лабковского, внимательно наблюдавших за преодолением водной преграды с берега, но и у офицеров‑наставников.

— Не суетись. Машину ведешь нормально, — услышал Никита по внутренней связи голос механика-инструктора гвардии сержанта Олега Савицкого в подтверждение того, что направление движения машины воином выдерживается.

Далее все было, как говорится, делом техники. Через несколько минут боевая машина достигла противоположного берега и, поблескивая на солнце мокрым корпусом, благополучно устремилась на исходную. Хорошее начало практической тренировке было положено!

Через пару минут первопроходец с улыбкой на лице уже принимал поздравления от сослуживцев. И делился впечатлениями:

— Конечно, БМП на воде не так послушна в управлении, как на земле. Тем не менее эта машина способна плыть — и я получил от водного вождения хорошую порцию адреналина.

А тем временем к водной глади подходила уже следующая боевая машина, управляемая гвардии рядовым Ильей Тринёвым.

…Не вдаваясь в подробности дальнейших событий, замечу: все заезды прошли, как говорится, на одном дыхании, без лишней суеты и нервозности. Боевые машины пехоты, повинуясь начинающим механикам-водителям, уверенно бороздили водный маршрут.

Преодолев психологический барьер, за два дня занятий водное испытание успешно прошли все обу­чаемые. А это более двухсот курсантов.

Особо отличились в управлении БМП на плаву гвардии рядовые Дмитрий Августинович, Алексей Тренденок, Артём Рябицкий, Михаил Гришкевич, Евгений Шулейко…

Успешно пройдя крещение водой, начинающие механики-водители сделали не только очередной шаг к ратному мастерству, но и приготовили себе хороший подарок к профессиональному празднику — Дню мотострелков и 76‑й годовщине со дня образования прославленной учебной части.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора