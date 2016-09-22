Полигонная учёба с огоньком

В течение двух недель с военнослужащими 111‑й гвардейской артиллерийской бригады проводились занятия по специальной и тактической подготовке на 230‑м общевойсковом полигоне, а венцом слаживания батарей стали контрольные занятия с боевой стрельбой.

Наиболее высоких результатов добилась тяжелая гаубичная артиллерийская батарея, где старший офицер на батарее гвардии старший лейтенант Максим Дроздов. Его сослуживцы справились с огневой задачей на отлично.

С небольшим отставанием от лидеров выполнила нормативы тяжелая гаубичная артиллерийская батарея, выполнявшая огневую задачу под руководством гвардии старшего лейтенанта Алексея Якуша.

Под руководством гвардии старшего лейтенанта Сергея Маркова личный состав пушечной самоходно-артиллерийской батареи, приняв «боевое крещение», выполнил огневые задачи на оценку «хорошо».

Впереди у гвардейцев еще две недели полевого выхода. Главным же событием, которое подведет итоги их обучения «в полях», станет боевая стрельба в составе дивизионов. Личному составу представится возможность подтвердить или улучшить уже достигнутые результаты боевой подготовки.

Гвардии старший лейтенант Сергей Криштапович, фото Дмитрия Ходенкова