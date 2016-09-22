Прямая телефонная линия

29 сентября с 10.00 до 11.00 технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности Сергей Борисович Шкудович проведет горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране труда по телефону (8 017) 297-16-90. А 30 сентября Сергей Борисович Шкудович проведет горячую линию по вопросам применения трудового законодательства с 10.00 до 11.00 по тому же телефону.
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