Прямая телефонная линия

22.09.2016 Объявления, Свежий выпуск #

27 сентября начальник продовольственного управления Министерства обороны полковник Яков Владимирович Прадун проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 12.00 до 13.00 по телефону в Минске (8 017) 297‑15‑15.

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