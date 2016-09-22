Прямая телефонная линия

24 сентября заместитель министра обороны Республики Беларусь ­генерал-майор Сергей Владимирович Потапенко проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8 017) 297‑10‑22.