«С детства мечтал помогать людям…»

Медицинское обеспечение командно-штабного учения Вооружённых Сил на одном из участков практических действий войск организовывал начальник медицинской службы — начальник медицинского пункта отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии старший лейтенант медицинской службы Илья Шалыго.

В районе сосредоточения батальона был развернут медицинский пункт, оснащенный необходимым запасом лекарственных средств и медикаментов для оказания военнослужащим первой врачебной помощи.

— В случае необходимости транспортировки нуждающихся в медпомощи гвардейцев на дальнейший этап эвакуации мы использовали санитарный автомобиль УАЗ‑39621, — пояснил Илья Валерьевич. — Вместе со мной работали санитарные инструкторы мобильных рот. Гвардии старший сержант контрактной службы Ирина Головастая и гвардии сержант контрактной службы Анна Жинь в любую минуту готовы качественно оказать первую медицинскую помощь.

Илья Шалыго окончил военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете в 2015 году, проходил интернатуру в 432‑м Главном военном клиническом медицинском центре.

— Я хотел служить в силах специальных операций Вооруженных Сил, поэтому назначение в 103‑ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду меня очень обрадовало, — рассказал военврач. — Приятно быть частью десантного братства в прославленном соединении.

В составе отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона офицер участвовал в миротворческом учении «Нерушимое братство — 2016».

— Еще в детстве я определился с выбором будущей профессии, — отметил гвардеец. — Мечтал о том, что когда-нибудь буду помогать людям бороться с болезнями. И та мечта осуществилась! Мне нравится, что моя работа всегда актуальна и востребованна — как во время полевых выходов батальона, так и в пункте его постоянной дислокации.

Но, по словам Ильи Валерьевича, процесс медицинского обеспечения мобильных подразделений имеет свою специфику:

— Наши военнослужащие постоянно выполняют задачи за пределами пункта постоянной дислокации, поэтому медпомощь я оказываю в основном в полевых условиях. Пристальное внимание уделяю соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора