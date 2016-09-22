Визит в Республику Беларусь китайской военной делегации

В период с 21 по 23 сентября 2016 года в Республике Беларусь с визитом находится делегация Народно-освободительной армии Китая во главе с заместителем начальника Объединенного штаба Центрального военного совета генерал-полковником И Сяогуаном.
В рамках программы визита 21 сентября состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева с главой китайской военной делегации, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, 22 сентября делегация посетит одну из воинских частей Вооруженных Сил, где ознакомится с ее жизнедеятельностью и боевой подготовкой личного состава.
Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь