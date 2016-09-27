Армейская кузница кадров (видео)

Вчера 72-му гвардейскому Ровенскому, ордена Ленина, Краснознамённому, ордена Суворова II степени Объединённому учебному центру подготовки прапорщиков и младших специалистов исполнилось 76 лет

Это единственное учебное соединение в Вооруженных Силах Республики Беларусь со славным боевым прошлым на особом счету. За свою богатую историю некогда знаменитая на весь Советский Союз печинская «учебка» воспитала и вырастила уже не одно поколение защитников Отечества. Именно здесь, близ Борисова, и сегодня готовится самая многочисленная когорта квалифицированных прапорщиков, младших командиров и специалистов для белорусской армии.

Обучение курсантов в учебных частях ОУЦ длится от двух до четырех месяцев. Возможно, кто-то из читателей усомнится: мол, а можно ли подготовить квалифицированного специалиста за столь короткий срок? На этот вопрос начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра генерал-майор Игорь Король отвечает однозначно: можно! Что подтверждено практикой.

Сегодня здесь созданы все условия для того, чтобы добиться требуемого результата. Новые подходы к обеспечению жизнедеятельности ОУЦ позволили полностью исключить отрыв обучаемых от учебного процесса и использовать максимум учебного времени сугубо на их подготовку по военно-учетным специальностям.

Качественный уровень организации плановых занятий с личным составом обеспечен и за счет наличия необходимой учебно-материальной базы, которая постоянно обновляется и совершенствуется. В частности, только в нынешнем году в ОУЦ проведен ремонт двух учебных корпусов, построено шесть новых навесов для ВВСТ. Немало сделано и для благоустройства территории военных городков, совершенствования парковой зоны. С целью создания современных условий для жизни и быта курсантов после капитального ремонта введена в эксплуатацию еще одна солдатская казарма.

Овладеть необходимыми знаниями и навыками в сжатые сроки будущим специалистам помогает преподавательский состав высочайшей квалификации. В учебных частях множество должностей преподавателей занимают офицеры запаса и в отставке. Увлеченные своей профессией люди, в активе которых по 30 и более лет службы в Вооруженных Силах, терпеливо и настойчиво передают свой богатый профессиональный и жизненный опыт нынешнему поколению защитников Отечества. В их числе ветераны Вооруженных Сил Владимир Пильгуй, Александр Затирка, Пётр Денисов, Александр Стешин. Стараются равняться на своих старших товарищей и наставники в погонах из числа кадровых офицеров.

По мнению генерал-майора Игоря Короля, в успешном решении текущих задач учебного центра велика заслуга и воинских частей постоянного состава. Прежде всего начальник 72 ОУЦ выразил благодарность в беседе воинскому коллективу центра технического обеспечения под командованием полковника Владимира Баранского. Не считаясь со временем, личный состав этой воинской части делает все возможное для того, чтобы содержать вверенную технику учебной группы в постоянной боеготовности и обеспечивать учебный процесс без срывов.

Отдельной похвалы заслуживает и воинский коллектив 197-го отдельного батальона охраны и обслуживания, который отвечает за сохранность и надежное функционирование практически всех объектов учебно-материальной базы ОУЦ.

В настоящее время в учебном центре продолжается подготовка очередного набора курсантов из войск. Судя по результатам контрольных занятий, они с большим желанием и упорством учатся под руководством опытных профессионалов умело управлять грозными боевыми машинами, метко поражать мишени из всех видов вооружения, ремонтировать технику, налаживать устойчивую связь… Не за горами уже и выпускные экзамены.

Как отметил начальник 72 ОУЦ генерал-майор Игорь Король, армейская «учебка» не намерена сдавать завоеванных позиций. Командный и преподавательский состав школ учебного центра приложит все силы для того, чтобы в очередной раз успешно справиться со своим главным предназначением. А это означает, что войска получат новое пополнение не только технически грамотных, но и идейно зрелых специалистов.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора