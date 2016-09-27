Ещё один славный год…

К празднованию 76-й годовщины 72-го гвардейского Объединённого учебного центра было приурочено торжественное открытие памятного знака, призванного увековечить подвиги воинов-интернационалистов

Примечательно, что нынешний год для ОУЦ все же юбилейный. 75 лет назад 120-й стрелковой дивизии (ее правопреемником и стал учебный центр) за проявленные героизм и воинскую доблесть в боях под Ельней в числе первых шести соединений (сегодня из них существует лишь 72 ОУЦ) было присвоено наименование 6-й гвардейской.

— Офицеры и солдаты соединения смело сражались на подступах к Москве, на Курской дуге, участвовали в форсировании Днепра, Вислы, Одера. Победный боевой путь соединения завершился в Праге… Сегодня же мы не только бережно храним память о боевом наследии, но и делаем все, чтобы быть достойными ее, продолжаем развивать и приумножать славные традиции предшественников, — подчеркнул, выступая перед коллективом на торжественном мероприятии, начальник 72 ОУЦ генерал-майор Игорь Король.

Справедливое высказывание. Учебный центр отвечает всем современным требованиям. Ежегодно около четырех тысяч военнослужащих здесь получают необходимые знания и практические навыки. В ОУЦ созданы условия для освоения более 80 (!)

специальностей, востребованных в белорусской армии.

В учебном центре служат и работают настоящие профессионалы. Недаром список тех, кто так или иначе был отмечен в связи с годовым праздником приказами министра обороны и начальника ОУЦ, оказался весьма длинным. Многим офицерам, прапорщикам, военнослужащим контрактной и срочной службы, представителям гражданского персонала объявлена благодарность, вручены грамоты, денежные премии и ценные подарки.

С праздником армейский коллектив поздравила директор подшефной средней школы № 7 Инесса Зеленкевич. Высказал теплые пожелания и воин-интернационалист, кавалер орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и «Знак Почёта» подполковник в отставке Александр Тарасов, что весьма символично. Никогда не померкнет слава воинов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, среди которых, к слову, был и почетный гость праздника капитан в отставке Николай Саркисов. Никогда не будут преданы забвению подвиги военнослужащих, которые уже в мирное время с честью пронесли высокое звание гвардейцев, выполняя интернациональный долг в горячих точках мира.

Состоялось торжественное открытие памятного знака, установленного в честь воинов-интернационалистов. Сегодня в военном городке Печи проживает около сотни таких героев. А много ли здесь найдется семей, чья жизнь не связана с памятью о войне в Афганистане, в других государствах? Поэтому, несмотря на холодный дождь, на митинге, посвященном открытию памятного знака, было много местных жителей. А среди них, конечно, воины-интернационалисты — полковник в отставке Иван Махомет, подполковники в отставке Владимир Барков, Феликс Котов, Пётр Герод и другие.

Каждый из этих офицеров вписал свою страницу в славную боевую летопись Отечества. Иван Махомет выполнял интернациональный долг в Афганистане, Феликс Котов — на Кубе во время Карибского кризиса. Пётр Герод был дважды ранен в Республике Гвинея-Бисау, а когда произошла авария на ЧАЭС, стал ликвидатором ее последствий.

От лица воинов-интернационалистов слова благодарности руководству центра за трепетное отношение к памяти о тех, кто до конца выполнил воинский долг, высказал полковник в отставке Иван Махомет.

Участники митинга возложили цветы к памятному знаку.

Чуть солнечнее этот пасмурный, дождливый день сделали артисты самодеятельности, подготовившие концерт к годовому празднику центра.

Елена Романова, «Ваяр», фото автора