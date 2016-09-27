«Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать…» (видео)

Великолепное авиационное шоу, показательные выступления на земле, замечательный концерт и превосходное настроение — отличный праздник в честь 75-летия прославленной штурмовой авиационной базы удался! Участниками торжества стали тысячи лидчан и гостей авиабазы. И даже утренние дождливые тучи не устояли — уважительно расступились перед грозными крылатыми машинами.

От городских улиц до аэродрома — три километра пути. Но это расстояние, как и ненастная погода, не стало преградой для зрителей. Люди шли семьями, детишки радовались в предвкушении незабываемого дня. Было видно, что военных авиаторов в Лиде любят и уважают. Да и как иначе, если уже в 1911 году здешнее небо бороздили воздушные шары, аэростаты и дирижабли. А в 1913‑м был основан и сам лидский аэродром — старейший в нашей стране.

На широкой площадке перед взлеткой на всеобщее обозрение были выставлены самолеты, состоящие на вооружении лидской авиабазы: знаменитый «Грач» — штурмовик Су‑25, учебно-тренировочный Л‑39 и гордость белорусских военных летчиков — новейший учебно-боевой самолет Як‑130. Рядом стояли самолеты малой авиации белорусских ­аэроклубов. И все это можно было потрогать! Можно было взобраться на крыло и даже посидеть в кабине!.. Мальчишки торжествовали, а взрослые спешили сделать селфи.

По традиции праздник начался с торжественного митинга в честь юбилея авиабазы. Поздравить лидских авиаторов на аэродром прибыло немало высоких гостей, среди которых — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев, первый заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Иван Жук.

Приехали и заслуженные ветераны авиации, в том числе бывший командир этой прославленной части, в последующем командующий военно-воздушными силами независимой Беларуси генерал-майор авиации в отставке Сергей Булыгин. Нельзя не отметить, что и нынешний заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев в свое время также был командиром гвардейской шаб.

На торжественном митинге перед многочисленными гостями лучшие военнослужащие авиабазы получили заслуженные поощрения и подарки. Много, очень много теплых слов и искренних поздравлений было адресовано лидским авиаторам. Главная заслуга гвардейцев в том, что они не только чтят традиции и свято ценят достижения предыдущих поколений военных летчиков, но и успешно приумножают их на благо нашей Родины.

* * *

Бетонные плиты аэродрома на целый день превратились в праздничную сцену. Первым на нее вышел внештатный взвод почетного караула курсантов военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Парни отлично отработали плац-концерт под аккомпанемент оркестра 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Праздничный концерт продолжил желанный гость всех авиационных торжеств, любимец военных летчиков автор-исполнитель Николай Анисимов, чьи песни о небе и летном труде берут за душу даже тех, кто в облаках не бывал ни разу.

Отличным подарком от 6 омбр стало показательное выступление воинов‑разведчиков.

Водители-инструкторы лидской оргструктуры ДОСААФ показали настоящие чудеса экстремального вождения автомобиля.

…В небо поднимается вертолет Ми‑8 с внештатной спортивно-парашютной командой ВВС и войск ПВО на борту. Зрители увидели чудеса купольной акробатики от заслуженных мастеров парашютного спорта, которые накануне стали призерами чемпионата мира FAI в Чикаго в личных дисциплинах, успешно выступив в общекомандном зачете.

И погода как раз стала налаживаться. Облака поднялись выше, открыв взору праздничную небесную сцену для военных асов и их крылатых машин. Началась самая долгожданная — авиационная — часть праздника…

* * *

Первым на воздушный «помост» вышел красавец Ми‑8. Его пилотажный номер в небе — подарок лидским гвардейцам от коллег из Мачулищей. Трудно было поверить, что эта многотонная неповоротливая, на первый взгляд, винтокрылая машина способна на такие «пируэты», которые исполнили на ней наши белорусские вертолетчики. Зрители были в восторге!

Не остались в стороне от праздника и барановичские авиаторы. Их МиГ‑29 грациозно кружил над аэродромом, выполнял сложные пилотажные фигуры, подтверждая ратное мастерство летчиков‑истребителей.

Приняв поздравления от товарищей по оружию, в небо взмыли лидские пилоты. Сначала зрителей порадовал Як‑130, потом — тройка Л‑39. Великолепный пилотаж белорусских военных летчиков был принят зрителями на ура. После завершения полетов самолеты медленно проходили мимо трибун, получая заслуженные аплодисменты зрителей.

…А теперь на взлетно-посадочной полосе — четверка истребителей Су‑30СМ авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России».

Российские летчики с радостью отозвались на приглашение белорусских коллег. «Соколы России» — единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах такого класса показывает приемы ближнего воздушного боя на ограниченном пространстве. В небе над Лидой она показала себя во всей красе!

Сначала огромные «сушки» кружили в групповом полете. Четверка самолетов двигалась как единое целое. Удивительная синхронность позволяла им сближаться друг с другом на считаные метры, что на таких огромных скоростях — верх летного мастерства.

Потом Су‑30СМ красиво разошлись и стали творить чудеса в небе поодиночке. Вот истребитель мчится вертикально вверх, затем снижает скорость, на мгновение замирает и… камнем падает вниз! Это «колокол» — сложный элемент высшего пилотажа. В падении пилот успевает развернуть самолет носом вниз и красиво уйти на разворот.

«Соколы России» легко выполняли «бочки», «кадушки» и другие уникальные фигуры. Пролетая над трибунами на сверхмалой высоте при скорости всего 200 км/ч, они оглушали зрителей ревом мощных двигателей. А в ответ им летели заслуженные «Ура!» и «Браво!»

После приземления первый Су‑30СМ остановился возле зрителей. Фонарь кабины открылся — и один из российских летчиков развернул белорусский флаг… Этот приятный сюрприз стал отличным завершающим аккордом праздника.

* * *

…Люди стали расходиться — неохотно, часто оглядываясь. Иных детей приходилось даже тащить за руку… От самолетов ребята отходить совсем не хотели.

— Когда я вырасту, обязательно стану военным летчиком! — слышу уверенный голос мальчишки лет десяти.

— И я! — подхватывает девочка вдвое младше.

Родители лишь улыбаются в ответ. Они и сами, кажется, не прочь полетать среди облаков.

День рождения авиабазы пришелся всем по душе. А значит, наши авиаторы старались не зря.

Спасибо им за замечательный праздник. С днем рождения, прославленная авиабаза!

Майор Александр Холод, «Ваяр», фото автора

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