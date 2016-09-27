«Мы строим планы на будущее и намерены их достойно выполнять»

Военная служба — дело непростое, но святое. И о ней с полным правом можно сказать строкой известной песни: «Наша служба и опасна, и трудна».

Военнослужащие и гражданский персонал 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов ежедневно, я бы даже сказала — ежечасно, убеждаются в правомерности данных слов. Ведь под их неусыпным контролем находятся сотни единиц боеприпасов.

Нынешний год для этой артиллерийской базы является юбилейным — в начале первого осеннего месяца исполнилось семь с половиной десятков лет со дня ее образования. Однако коллектив части, несмотря на столь солидную цифру, уверен, что у него все еще впереди. А посему богат на задумки, как улучшить службу и работу свою, ибо нет предела совершенству.

Листая страницы истории

— Наша часть была сформирована 10 сентября 1941 года. Основанием для этого послужили директива по тылу Западного фронта и приказ Наркомата обороны, датированные тем же числом, — отметил заместитель начальника 1405 абб по идеологической работе подполковник Сергей Рыжков. — Часть была создана на базе 454‑го головного артиллерийского склада в резерве Западного фронта и носила тогда такое название: 1405‑й полевой артиллерийский склад. Местом ее дислокации являлась станция Букалово Московской области. Именно оттуда она начала свой славный боевой путь по полям битв и сражений Великой Отечественной войны. В составе 3‑го Белорусского фронта она, обеспечивая войска боевыми припасами, прошла Беларусь, Прибалтику, Пруссию, встретили Великла Победу в городе Кенигсберге.

В сентябре 1945 года часть была перебазирована в деревню Большая Горожа Осиповичского района Могилевской области, где находится и сейчас.

За 75 лет не единожды менялось наименование 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов. Она была и военным минометным складом гвардейских минометных частей, и окружным артиллерийским складом реактивных боеприпасов.

1 сентября 1994 года 1405‑й артиллерийский склад боеприпасов 1‑го разряда переведен в 1405‑ю артиллерийскую базу боеприпасов 2‑го разряда центрального подчинения (службе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Республики Беларусь). А в конце февраля 2014‑го часть стала артиллерийской базой боеприпасов 1‑го разряда.

Надежно и безопасно

Техническая территория этой части составляет более 200 гектаров. Поэтому работы здесь хватает всем. Основными задачами базы являются хранение, учет и перемещение разного рода боевых припасов.

По словам подполковника Сергея Рыжкова, военнослужащие и сотрудники базы прилагают максимум усилий для того, чтобы компоненты вооружения находились в надлежащем состоянии. Систематически ведется работа по их переукладке, обслуживанию — оно осуществляется в специализированном цеху (сборки, ремонта и утилизации), который возглавляет старший лейтенант Дмитрий Поляков. Боевые припасы, пришедшие в негодность, подлежат обязательному уничтожению: а это относится к компетенции участка подрывных работ.

С апреля по ноябрь в базе проводятся сборы с военнослужащими запаса, которые призываются для обслуживания вооружения, военной и специальной техники, других материальных средств неприкосновенного запаса с одновременным их изучением. Участники данного мероприятия в большинстве своем добросовестно выполняют поставленные задачи, оказывая значимую помощь коллективу воинской части. Наиболее отличившиеся запасники в соответствии с письменным представлением командования базы обязательно получают по окончании сборов поощрения по месту работы.

Как и положено на подобном армейском объекте, в части есть собственная военная команда противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ. Все военнослужащие в ее составе — классные специалисты, не раз подтвердившие свои умения и навыки в тушении пожаров. Причем не только в ходе специальных тренировок, которые проводятся здесь еженедельно, но и при возникновении реальной опасности в лесной зоне, в прилегающих населенных пунктах. Кстати, в пожароопасный период соответствующая спецтехника воинской части находится, что называется, в состоянии полной боевой готовности, дабы сократить до минимума время прибытия к очагу беды, а значит — и время на ликвидацию возгорания и его последствий.

Неприкосновенность всей территории 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов обеспечивает отряд военизированной охраны. Каждый день в части выставляется несколько постов, на которых несут службу опытные офицеры запаса. У них в распоряжении имеются портативные радиостанции, что позволяет обеспечивать дополнительную качественную связь между постами и караульным помещением.

Следует отметить также, что командование базы придает большое значение созданию комфортных условий для службы и работы военнослужащих и сотрудников.

Несколько лет назад было введено в строй новое здание штаба. Все его кабинеты оборудованы комфортной мебелью, оснащены современными компьютерами и другой необходимой оргтехникой.

Помимо этого, благоустроена прилегающая территория. Здесь, добавим, установлены дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС‑3) и мемориальная доска «Боевой путь 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов», открытие которой состоялось в рамках торжеств, посвященных 75‑летию со дня образования части. В настоящее время полным ходом идет ремонт других объектов, среди которых хранилища, клуб, столовая… Обновляются и инженерные коммуникации.

Мастера своего дела

К слову, коллектив базы небольшой. И все работающие здесь — мастера своего дела. У каждого из них за плечами опыт службы и работы в различных воинских частях и организациях.

В коллективе царит доброжелательность и уважение друг к другу. Все проблемы решаются сообща. По единодушному мнению, главная заслуга в том начальника базы подполковника Петра Лишко, армейский стаж и послужной список которого весьма солидны. О нем подчиненные говорят так: деятельный, хозяйственный. Если поставил цель — обязательно ее добьется. А при определении задач этот офицер всегда руководствуется принципом «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Подполковник Сергей Рыжков охотно назвал специалистов, которые являются примером для остальных в решении служебных вопросов, без поддержки которых работать было бы во много раз сложнее. В их числе первый заместитель начальника базы — главный инженер подполковник Степан Альховик, заместитель начальника 1405 абб по материально-техническому обеспечению подполковник Валентин Артёмчик и многие другие.

…В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею артиллерийской базы боеприпасов, участвовало много уважаемых гостей. Это ветераны части, бывшие ее командиры, представители командования других воинских частей, руководства различных организаций и учреждений, с которыми тесно сотрудничает 1405 абб.

За проявленные инициативу и усердие по службе немало

военнослужащих и работников части были награждены грамотами министра обороны Республики Беларусь, памятными сувенирами и денежными премиями. В их числе подполковники Пётр Лишко, Алексей Слесаренко, Валентин Артёмчик, а также майор Александр Климович, прапорщик Михаил Кравцов, Ирина Герасенкова, Ирина Шилина, Светлана Лешкович, Лариса Михерская.

Гости праздненств отмечали разительные перемены в лучшую сторону, произошедшие в части за последние годы. А дружному коллективу базы адресовались искренние пожелания здоровья, успехов в служебной деятельности, процветания. Оркестр 51‑й гвардейской артиллерийской бригады и юные артисты преподнесли виновникам торжества музыкальные поздравления.

— 75 лет — это путь длиной в человеческую жизнь. Для предприятия, учреждения или иной структуры это всего лишь возраст зрелости. И значит, нет особого повода подводить итоги, — подчеркнул в беседе подполковник Сергей Рыжков. — Мы строим планы на будущее и намерены достойно их выполнять.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из архива 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов