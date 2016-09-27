Неприступная позиция

Командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь позади, наступает время его тщательного анализа. Личный состав ВВС и войск ПВО показал высокий уровень профессионализма — впрочем, свою полную оценку действий еще дадут военные эксперты. А мы на страницах нашей газеты продолжаем рассказывать о тех, кто отличился в ходе главного ратного экзамена этого года. И на этот раз речь пойдет о военнослужащих подвижной маловысотной радиолокационной группы радиотехнического центра отдельного радиотехнического батальона в/ч 39872.

Личному составу этой радио­локационной группы была поставлена задача на выдвижение в назначенный район для наращивания радиолокационного поля на малых высотах.

По прибытии в указанный район командир группы капитан Сергей Швиденко, проанализировав ситуацию, поставил задачу на организацию охраны и обороны позиции. Подразделение, отвечающее за охрану подвижной маловысотной радиолокационной группы, возглавил майор Дмитрий Девятовский (на снимке).

А «диверсанты» не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день недалеко от позиции группы было вскрыто ведение визуальной разведки неизвестным лицом в камуфляжной форме одежды. Майор Девятовский и пять военнослужащих скрытно подобрались к заброшенному зданию — там и была обнаружена условная диверсионно-разведывательная группа. «Противник» был уничтожен.

Вскоре, однако, последовала еще одна попытка вывести подвижную маловысотную группу из строя… Наблюдатель пункта визуального наблюдения в лесном массиве заметил дым от костра, он доложил об этом начальнику взвода охраны. Взяв с собой несколько военнослужащих, майор Дмитрий Девятовский выдвинулся к предполагаемому месту нахождения условной диверсионной группы. Через некоторое время там обнаружили двух «диверсантов» с оружием, которые и были захвачены врасплох.

После небольшого перерыва попытки захватить неприступную подвижную маловысотную радиолокационную группу продолжились, но личный состав подразделения охраны все их пресек.

Одним словом, охрана позиции специалистов‑локаторщиков была абсолютно надежной.

Иван Константинов, фото из архива агентства «Ваяр»