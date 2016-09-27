Передовые разработки, широкие возможности

Оборонный сектор экономики Беларуси на выставке в Баку

Возможности оборонного сектора экономики Беларуси на 2‑й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX‑2016 представят восемь компаний.

Выставка ADEX пройдет 27–30 сентября в Баку, в ней примут участие 216 компаний из 34 стран и 25 официальных делегаций из 19 стран. Белорусская сторона продемонстрирует более 90 экспонатов продукции военного назначения. Делегацию возглавит заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

В качестве коллективного организатора объединенного стенда Госкомвоенпрома на выставке выступит предприятие «Белспецвнештехника». На стенде будут показаны новейшие оборонные технологии и возможности оборонного сектора экономики Беларуси в области создания боевых систем огневого поражения, боевых геоинформационных систем (комплексы средств автоматизации по видам обеспечения, комплексы и средства связи), оптического и оптико-электронного приборостроения, отечественные инновационные технологии в области разработки и производства роботизированных комплексов наземного и воздушного базирования различного типа и назначения, а также передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, возможности по поставкам технических средств обучения, модернизации бронетанковой техники и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны. Свои экспозиции здесь разместят ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», OAO «КБ «Радар» — управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», холдинг БелОМО, ОАО «140‑й ремонтный завод» и НПООО «ОКБ ТСП». Впервые на международной выставке будет демонстрироваться боевая машина из состава отечественного ракетного комплекса «Полонез».

БЕЛТА