В когорте призёров

На конкурсе подразделений РЭБ по полевой выучке в России наши военнослужащие заняли второе место!

На базе межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации в городе Тамбове состоялся конкурс подразделений РЭБ по полевой выучке. Уже традиционно для участия в нем были приглашены и военнослужащие-белорусы. Всего на этих соревнованиях было представлено 10 команд.

Право защитить честь своего рода войск, продемонстрировать выучку специалистов радиоэлектронной борьбы белорусской армии было предоставлено военнослужащим 16‑го отдельного полка радиоэлектронной борьбы (с самолетными средствами). В состав команды вошли прапорщик Александр Ячник и сержант контрактной службы Михаил Левчук, участвовавшие в подобных состязаниях второй раз, а также — и это стоит подчеркнуть — военнослужащие срочной службы ефрейторы Александр Бондарь и Роман Силюк, рядовые Сергей Епишко и Максим Мельник. В российских же командах все участники были военнослужащими контрактной службы.

Программа соревнований оказалась очень насыщенной: состязания проходили в учебных аудиториях, на полигоне, на стрельбище и специальных учебных полях. Проверялся уровень как теоретических и методических знаний, так и практической подготовки. Ряд состязаний проводили на штатной боевой технике, которую предоставила российская сторона.

Военнослужащие нашего 16‑го отдельного полка радиоэлектронной борьбы (с самолетными средствами) показали лучшие результаты среди конкурсантов в тактико-специальной и физической подготовке, РХБЗ. Стали вторыми в специальной, огневой, инженерной подготовке. Третьими — в технической подготовке и в подготовке по связи.

По итогам всех конкурсных испытаний белорусская команда заняла общее второе место, уступив только специалистам частей центрального подчинения Вооруженных сил Российской Федерации. Третье место заняла команда Западного военного округа РФ.

Определенные трудности для нашей команды возникли в связи с тем, что отдельные предложенные в рамках конкурса практические нормативы (согласно программе боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Российской Федерации) отличаются по последовательности отработки элементов от установленных в подразделениях белорусской армии. То есть нашим военнослужащим пришлось выполнять нормативы по российским «лекалам».

Впервые в программу состязаний была включена комплексная тактико-специальная задача, включавшая в себя совершение марша по установленному маршруту на автомобиле, отражение нападения условной диверсионно-разведывательной группы, оказание помощи раненому, подготовку средств РХБЗ к работе, преодоление зараженной местности. На абсолютно незнакомой местности белорусская команда первой из всех команд-участников приступила к выполнению этой непростой комплексной задачи. Особая нагрузка легла тогда на водителя сержанта контрактной службы Михаила Левчука. Поставленные задачи и условия задания он выполнил достойно.

В итоге — хороший общий результат и бесценный опыт в багаже специалистов. Профессионализм и гибкость, нешаблонность мышления — залог успеха в современном бою, и наши парни доказали, что способны быстро адаптироваться к любой самой сложной обстановке. Ну и, конечно, они увидели, к чему еще нужно стремиться, совершенствуя свою выучку.

Подполковник Игорь Русак