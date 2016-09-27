В команде дело спорится

В целях поддержания вооружения и военной специальной техники в готовности к боевому применению и обеспечения ее надежной работы военнослужащие 120‑й зенитной ракетной бригады приступили с 19 сентября к переводу ВВСТ с летнего режима эксплуатации на зимний.

О проводимых мероприятиях рассказал заместитель командира 120 зрбр по вооружению подполковник Алексей Бобышка.

— Сейчас военнослужащие бригады выполняют плановые работы по подготовке закрепленной за ними техники, — пояснил офицер. — В соответствии с требованиями по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации, проводится ее техническое обслуживание, замена масел и жидкостей, проверка состояния средств измерений и контроля, аккумуляторных зарядных станций, парковых помещений, ряд других мероприятий.

Соблюдение мер безопасности — одна из важных составляющих при выполнении работ на технике: до их начала с личным составом были проведены инструктажи с последующей сдачей зачетов по знанию всех требований.

На пункте технического обслуживания и ремонта автомобильной техники можно было наблюдать слаженную работу команды, которая занимается ее переводом на зимний режим эксплуатации. Один из специалистов — механик-водитель рядовой Никита Казак.

Работать с техникой ему нравится. В свое время Никита окончил Пинский государственный индустриально-педагогический колледж, получил квалификацию «техник-механик, мастер производственного обучения». До службы в Вооруженных Силах работал в СПК «Достоево».

— Работа у нас сейчас нелегкая, но она мне в радость, — поделился впечатлениями рядовой Казак. — Для благополучной эксплуатации машины в зимний период нужно провести ее техническое обслуживание, проверить систему охлаждения, аккумуляторные батареи. В зависимости от пробега надо также по необходимости заменить масло в агрегатах. И обязательно поменять воздушные и топливные фильтры, произвести смазку частей машины.

…Это лишь часть мероприятий, которые выполняют нынче воины бригады. Дело у них спорится, потому что работают они сплоченной командой.

Лейтенант Юрий Прокорым, фото автора