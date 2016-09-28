Армия — важная ступень возмужания

«Армия — это возможность испытать себя. Это время переосмыслить свое житье-бытье и принять окончательное решение о дальнейшем жизненном пути» — так ответил на мой вопрос «Что дала вам служба в Вооруженных Силах?» один из солдат-срочников.

Действительно, в армии парни учатся налаживать друг с другом искренние взаимоотношения. Служба в строю также дисциплинирует человека — на это благотворно влияет строгий распорядок дня, необходимость беспрекословного исполнения приказов командования… Военнослужащий приобретает и умение рационально обращаться со временем, ценить каждую свободную минуту. За год-полтора службы парни обретают настоящую самостоятельность, что в дальнейшем пригодится им в любых ситуациях.

…Семён Павловец надел военную форму и принял Военную присягу 10 месяцев назад. До этого он успел окончить Осиповичский государственный профессионально-технический колледж и Бобруйский государственный машиностроительный колледж. Его специализация по диплому — «техник-технолог сварочного производства». О Вооруженных Силах ему много хорошего рассказывали друзья, в недавнем прошлом отслужившие срочную военную службу. Поэтому первые армейские дни не были для Семёна открытием.

Самое интересное для него началось по прибытии в 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов.

— Вместе с другими курсантами поначалу я осваивал строевые приемы, различные виды вооружения, — рассказал ефрейтор Павловец. — А через полтора месяца меня перевели в школу «учебки», где я освоил специальность механика-водителя танка. Затем направили для прохождения дальнейшей службы в 1405‑ю артиллерийскую базу боеприпасов.

По словам моего собеседника, служба ему нравится. За данный период он многому научился. Армейский коллектив, в котором парню выпала честь исполнять свой конституционный долг, — как одна семья, в нем царит доброжелательность, взаимопонимание и взаимовыручка. У Семёна сложились хорошие отношения с командирами, а также с сослуживцами, которые уважают ефрейтора Павловца, всегда прислушиваются к его мнению.

Не раз навещавшие сына родители Семёна отмечают, что он изменился в лучшую сторону. Стал более выдержанным, ответственным, научился самостоятельно принимать правильные решения.

После увольнения в запас Семён Павловец планирует вернуться к своей гражданской профессии, чтобы достигнуть в ней значительных высот. Остальное покажет будущее…

— Военная служба — это хорошая физическая и моральная подготовка, новые знания и умения, которые пригодятся в дальнейшем. А еще новые знакомства, новые друзья… И каждый прошедший армию может гордиться собой, — подчеркнул в завершение нашей беседы ефрейтор Павловец.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора