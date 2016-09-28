«Артиллерийская осень» брестской гвардии

Недавно в ходе планового полевого выхода на 230‑м общевойсковом полигоне личный состав пушечного самоходно-артиллерийского и тяжёлого гаубичного артиллерийского дивизионов 111‑й гвардейской артиллерийской бригады под руководством исполняющего обязанности командира воинской части гвардии подполковника Алексея Исакова успешно выполнил огневые задачи во время контрольных занятий. На боевых стрельбах побывал наш корреспондент.

Боевые расчеты тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона, состоящие из граждан, проходящих службу в резерве, заняли свои позиции на огневом рубеже с самого утра. Личный состав двух артиллерийских батарей был в готовности продемонстрировать свои навыки и умения. До начала стрельбы оставались считаные минуты…

— Внимание, стреляет батарея! Цель сто первая — группа пехоты, — раздался в радиоэфире голос старшего офицера на батарее гвардии старшего лейтенанта Максима Дроздова. — Шкала тысячных, прицел… Основное направление…

Командир одного из орудий артиллерийской батареи младший сержант резерва Андрей Расич вычислил угломер, внес необходимые записи в блокнот командира орудия и немедленно сообщил полученные данные наводчику.

Младший сержант резерва Дмитрий Савин быстро и безошибочно установил шкалу прицела и точно навел орудие на цель…

— Осколочно-фугасным, взрыватель — осколочный и фугасный, заряд — четвертый. По два снаряда беглым… зарядить! — четко и уверенно распорядился гвардии старший лейтенант Дроздов.

Младший сержант резерва Виктор Мартынюк достал из ящика с боеприпасами снаряд и бегом направился к орудию. Через несколько секунд резервист отправляет «фугаску» в ствол гаубицы. Помогает Виктору, досылая боеприпас в ствол, младший сержант резерва Сергей Кечко.

Вслед за снарядом в ствол гаубицы отправили заряд. Командир орудия младший сержант резерва Андрей Расич еще раз убедился в том, что гаубица заряжена и наведена точно на цель. Об этом он сделал доклад по радиостанции старшему офицеру на батарее (СОБ) и поднял вверх флажок.

— Стреляем на «и» в последнем слове «три»! — громко произнес один из командиров орудий остальным.

Личный состав боевых расчетов занял свои места и замер в ожидании команды на открытие огня.

Приняв сигналы о готовности вести стрельбу от всех командиров орудий, гвардии старший лейтенант Максим Дроздов доложил начальнику штаба — первому заместителю командира тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии майору Сергею Болотько о том, что подразделения готовы выполнить огневую задачу. Сергей Александрович дал добро на открытие огня.

Мгновение, и до командиров орудий доносится по радиоэфиру команда:

— Батарея, залпом!.. Триста…

— Тридцать, три! — подхватили в унисон командиры орудий.

Дублировать команду надо гулко и синхронно для того, чтобы в пылу боевой работы — сквозь шум ветра и выстрелов соседних орудий — каждый номер расчета услышал ее, а наводчики смогли одновременно нажать на рычаг.

Так и вышло! Выстрелы «слились» в одну поражающую своей мощью артканонаду. На долю секунды из стволов гаубиц вырвались языки пламени. На полигоне раздался ошеломляющий грохот. На мгновение показалось, будто это раскаты грома, только на земле. Огневую позицию боевых расчетов окутало сизым облаком пороховых газов. Вскоре вдали послышался глухой, но отчетливый звук разрывов снарядов, которые «легли» точно в цель.

Такие боевые стрельбы — классика артиллерийского искусства. Они впечатляют каждого, кому посчастливилось побывать на огневых позициях артиллеристов, увидеть и прочувствовать поражающую мощь грозного оружия. Для этого и нужна артиллерия — «поражать», во всех смыслах этого слова…

После еще нескольких удачных залпов в составе взводов и батарей последовала команда сменить огневую позицию. Личный состав боевых расчетов в кратчайшие сроки свернул семитомные гаубицы и прицепил их к грузовым автомобилям. Прибыв на новые позиции, резервисты потратили совсем немного времени, чтобы привести вверенное им вооружение в боевое положение. Стрельба продолжалась…

После того как личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона успешно выполнил стрельбы, на огневых позициях их сменили артиллеристы пушечного самоходно-артиллерийского дивизиона, который возглавляет гвардии подполковник Андрей Гаврилин.

Поражая цели с закрытых огневых позиций и последующим перемещением на новые, боевые расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» также продемонстрировали высокий уровень мастерства и профессионализм.

— Боевая стрельба — это венец полевого экзамена. Ее результаты как нельзя лучше показывают уровень подготовки и слаженности наших подразделений, — акцентировал внимание гвардии подполковник Алексей Исаков. — Личный состав наших подразделений вновь продемонстрировал умелое обращение и применение вверенного им вооружения.

* * *

В тот день личный состав артдивизионов 111 абр успешно выполнил боевые стрельбы. Лучшим подразделением стала тяжелая гаубичная артиллерийская батарея под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Смирнова. Его подчиненные показали настоящий класс в боевой подготовке: стрельбы и нормативы выполнены на отлично. Лучшим боевым расчетом стала артиллерийская «команда» в составе младших сержантов резерва Андрея Расича, Дмитрия Савина, Виктора Мартынюка, Павла Палийчука, Ивана Карпинского, Сергея Кечко, Вадима Кухарчука.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора