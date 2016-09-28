«Братья по оружию не подведут!»

Финал VIII Международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» прошёл с 4 по 10 сентября в Москве и Московской области на базе воинских частей Западного военного округа и центральных военных учреждений культуры Министерства обороны Российской Федерации

Команды участников состояли из военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин. В каждой из них было по четыре человека: трое военнослужащих-мужчин и одна военнослужащая-женщина.

Одной из главных задач конкурса является развитие военного сотрудничества и укрепление дружественных связей между военнослужащими вооруженных сил государств — участников СНГ.

В этом году в конкурсе принимали участие 24 военнослужащих из пяти стран: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Честь представлять нашу страну на данном конкурсе выпала команде сил специальных операций Вооруженных Сил. Конечно, это огромная ответственность, но наши военнослужащие учли опыт прошлых лет (в 2015‑м команда представителей сил специальных операций Вооруженных Сил заняла в Республике Казах­стан второе место), провели конкурс внутри своей структуры, отобрали лучших представителей. Затем для них были организованы сборы. Целый месяц лучшие представители ССО усердно занимались с инструкторами по предметам боевой подготовки, чтобы достойно выступить в состязаниях «Атлет», «Профессионал», «Снайпер». Совершенствовали свою физическую и огневую подготовку, проходили полосу разведчика, отрабатывали нормативы по РХБЗ и военно-медицинской подготовке.

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…Открытие финала конкурса состоялось в Москве на площади у Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Участников приветствовал заместитель начальника главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков. После экскурсии по музею в зале воинской славы состоялось первое состязание — «Эрудит»: участники демонстрировали свои познания в области военной истории, ратной славы, воинской доблести и традиций защитников Отечества.

Надо отметить, что белорусская команда отлично справилась с заданием — ведь к подготовке к данному конкурсу уделили очень много внимания, к ней были привлечены офицеры войсковой части 89417, командования сил специальных операций Вооруженных Сил. Дополнительные занятия по военной истории с командой провел Александр Боровко, инспектор (по воспитательной работе) центра ГКДУ «Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Вторым испытанием стал конкурс «Кавалер» («Сударыня»), причем основной его темой стала Великая Отечественная война. Наша команда в составе

военнослужащих контрактной службы сержантов Владислава Евлаша, Владимира Маркевича, старшего сержанта Сергея Колесникова и ефрейтора Натальи Онищук представила свои выступления в виде мини-спектакля, поразив соперников не только самой идеей, но и уровнем подготовки. Надо ли говорить, что по итогам данного состязания она заняла первое место?! Отметим также, что и в личном зачете старший сержант контрактной службы Сергей Колесников, исполнивший песню «Бросок на небеса», занял первое место. Ефрейтор контрактной службы Наталья Онищук, прочитав стихотворение «Баллада о матери», тоже оказалась лидером среди девушек.

Выступление нашей команды получилось действительно очень ярким — зрителей поразили костюмы, слайдовое и музыкальное сопровождение. Особую благодарность за подготовку к данному конкурсу необходимо выразить подполковнику Евгению Дечко, главному хормейстеру Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь Николаю Кашуре, главному режиссеру Драматического театра белорусской армии Игорю Фильченкову, Елене Шклянко.

Ну а состязания «Снайпер», «Профессионал» и «Атлет» в рамках конкурса прошли на спортивных площадках и полигоне в Алабино.

В состязании «Атлет» определялся уровень физической подготовленности военнослужащих. Мужчины бежали 3 километра, подтягивались на перекладине, девушки преодолевали километровую дистанцию и выполняли комплексное силовое упражнение. Все участники выполняли комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет», которое включало в себя бег, преодоление полосы препятствий, преодоление водной преграды (для мужчин), метание гранат и холодного оружия, преодоление участка местности переползанием, преодоление подъема и стрельбу.

Состязание на звание самого меткого стрелка — «Снайпер» — показало, что все участники финала отлично владеют навыками выполнения практической стрельбы.

Завершающим этапом конкурса стало состязание «Профессионал», оно включало в себя выполнение нормативов по военно-медицинской подготовке, РХБЗ и прохождение огненно-штурмовой полосы. Именно в ходе него велась упорная борьба за призовые места.

По итогам конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Содружества» команда Республики Беларусь заняла почетное второе место.

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На вопрос о том, что же оказалось наиболее сложным на протяжении конкурса, сержант контрактной службы Владислав Евлаш ответил так:

— Однозначно — состязание «Атлет». Тяжело было бежать 3 километра, для выполнения комплексного военно-спортивного упражнения «Атлет» потребовалось приложить максимум усилий… Мы дома, конечно, тренировались, но на такую длину дистанции — около 2 километров 300 метров — никак не рассчитывали. Плюс водная преграда сделала свое дело. Но понимаешь в такие моменты всю ответственность, которая лежит на тебе, поэтому — только вперед!

Наши участники единодушно считают: не все, конечно, получилось так, как хотелось, но они очень старались. Чувствовались командный дух и взаимная поддержка, в целом результатом своего выступления команда осталась довольна.

Церемония закрытия финала конкурса и награждение лауреатов состоялась на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Секретарь Совета министров обороны государств — участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин поздравил представителей всех стран, вручил каждому из участников медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества».

Несомненно, уровень профессионального мастерства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с каждым годом растет. Радует и то, что участники данного конкурса, несмотря на его соревновательную основу, нашли меж собой общий язык, подружились, охотно помогали друг другу в подготовке к очередным испытаниям, сообща переживали неудачи и радовались победам новых друзей.

Подполковник Ольга Зуборенко, старший офицер отдела идеологической работы командования сил специальных операций Вооруженных Сил