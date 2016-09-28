Cлужить честно!..

Завершилось командно-штабное учение Вооружённых Сил. Активное участие в нём приняли военнослужащие отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Личный состав батальона успешно справился с поставленными задачами, проявив при этом высокую профессиональную выучку и мастерство.

Гвардии лейтенант Вадим Зайцев:

— Во время учения личный состав нашей роты занимался охранением назначенного района. Мы постарались создать нормальные условия для проживания военнослужащих. Также развернули наглядную агитацию, наладили работу радиоприемника в полевых условиях.

За нашим подразделением была закреплена высотка, где располагался узел связи. Там военнослужащие роты несли службу по охране объекта, постоянно наблюдали за передвижением диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника. Особенно активизировались они ночью… В назначенном районе выставили секреты, возле охраняемого объекта оборудовали растяжки с сигнальными ракетами.

Я всегда мечтал служить в силах специальных операций Вооруженных Сил. После окончания общевойскового факультета Военной академии по специальности «идеологическая работа в Вооруженных Силах» в 2015 году по распределению был направлен в 103‑ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду — и ни разу об этом не пожалел. Специфика службы здесь такова, что много времени мы проводим на полевых выходах, постоянно занимаемся интенсивной боевой подготовкой — есть в этом своя особенная романтика.

Гвардии старший прапорщик Олег Хацкевич:

— В мои обязанности входит содержание вооружения и военной техники в исправном состоянии. Также занимаюсь профессиональной подготовкой водителей БТР‑80.

Во время учения мы совершили многокилометровый марш — и техника ни разу не подвела. В назначенном районе занимались охраной указанного объекта — а его пытались уничтожить ДРГ условного противника. Четверо суток мы держали оборону и не предоставили «диверсантам» возможности для успешных действий.

Свою судьбу с этой мобильной ротой я связал 16 лет назад, когда стал рядовым срочной военной службы и оказался в этом подразделении. Начиная с 2000 года в составе роты участвовал во всех проводимых учениях.

В прошлом году, например, мы оттачивали профессиональное мастерство во время тактического учения «Славянское братство — 2015». Особенно запомнилась мне стрельба с плава на БТР‑80 — во время преодоления водной преграды мы должны были уничтожить условного противника, обозначенного мишенями. Все цели тогда были поражены. А еще совместно с российскими и сербскими военнослужащими выполняли задачу по захвату и уничтожению условного противника в горной местности. Наши водители получили бесценный ратный опыт в сложных условиях.

Профессию я выбрал осознанно. Мне нравится заниматься настоящим мужским делом — защищать Родину. Ни разу не пожалел о сделанном в пользу армии выборе. Убежден: если служить, то служить честно!

Гвардии сержант Алексей Андронов:

— Мне нравится, что каждый день службы в мобильной роте не похож на предыдущий — он насыщен новыми эмоциями и впечатлениями.

За время службы я принимал участие в различных учениях. В этом году выпала честь в составе парадной «коробки» военнослужащих бригады пройти по столичному проспекту во время парада в День Независимости нашей страны.

Вижу, что за время службы в армии у меня поменялось мировоззрение — стал взрослее, серьезнее, научился лучше разбираться в людях.

Уже принял решение после окончания установленного срока срочной военной службы остаться служить в бригаде на контрактной основе. В будущем я мечтаю стать офицером. На мой взгляд, это благородная и престижная профессия. Буду стараться и дальше проявлять свои лучшие качества для того, чтобы осуществить мечту.

Гвардии младший сержант Евгений Грибов:

— И днем и ночью мы были готовы выдвинуться в указанный нам в ходе КШУ район. Выставляли и оборудовали секреты, занимались охранением и поиском.

Еще до призыва на срочную военную службу знал, что хочу встать в строй сил специальных операций Вооруженных Сил. Мне пошли навстречу в военном комиссариате, так я оказался в 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде.

Здесь научился управлять вверенным мне личным составом, обращаться с различными видами оружия. Стрелял из автомата, ручного противотанкового гранатомета, пулемета, снайперской винтовки. Также метал гранату. А еще мне довелось учиться в школе подготовки младших специалистов 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра по специальности «командир отделения».

Больше всего за время службы запомнились прыжки из вертолета Ми‑8 — захватывает дух!.. Вообще рад, что стал частью десантного братства. Теперь я с гордостью могу назвать 2 августа своим праздником.

Записал старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора