Меткая стрельба – залог хорошего настроения!

28.09.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Военнослужащие 310‑й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи в ходе КШУ Вооружённых Сил

…Боевые машины одна за другой сворачивают с дороги и въезжают на территорию парка воинской части. Без малого полтора месяца артиллеристам довелось провести в полевых условиях. Усталость дает о себе знать. Но на лицах — радость!.. Свою сложную и ответственную боевую работу они выполнили без замечаний, заслужив высокую оценку руководства Вооруженных Сил.

Обстановка на прошедшем командно-штабном учении была максимально приближена к боевой. Практически каждую ночь приходилось отражать нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кстати, охране и обороне района сосредоточения артиллерийского подразделения уделялось особое внимание. «Противник» был изобретателен, настойчив и не оставлял попыток совершить диверсию в расположении артиллеристов.

Впрочем, основная нагрузка в ходе КШУ выпала на долю штабов задействованных частей и соединений. В условиях постоянно меняющейся обстановки им приходилось оперативно реагировать на следовавшие одна за другой вводные, в соответствии с новыми задачами корректировать действия войск. Четкая и слаженная работа офицеров управления группы артиллерии позволила гвардейцам успешно выполнить основную задачу: мощным артиллерийским ударом нанести урон диверсионно-разведывательной группе условного противника и обеспечить огневую поддержку мотострелковым подразделениям 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Гвардии подполковник Сергей Побожный

Гвардии подполковник
Сергей Побожный

Работой штаба 310‑й гвардейской группы артиллерии уверенно руководил исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командира группы гвардии подполковник Сергей Побожный. Он и его непосредственные подчиненные обеспечили своевременное оборудование района сосредоточения, его маскировку, надеж­ную охрану и оборону. А затем осуществляли четкое руководство работой артиллерийского подразделения во время стрельбы и других проводимых в рамках КШУ мероприятий.

Следует отметить, что из числа военнослужащих 310‑й гвардейской группы артиллерии в этом учении принимали участие управление группы, батарея

гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, батарея управления и артиллерийской разведки. На завершающем этапе КШУ командованием 120 омбр перед артиллеристами были поставлены три огневые задачи. И три залпа, выполненные самоходными орудиями, поразили заданные цели. Оценка по итогам всех трех упражнений была одинаковой — «отлично»!

— Сама тема состоявшегося командно-штабного учения в Вооруженных Силах отрабатывалась впервые, — прокомментировал суть главного ратного экзамена командир 310‑й гвардейской группы артиллерии гвардии полковник Юрий Сугаков. — Элементов новизны было действительно немало. Управлять войсками приходилось в условиях непрерывно меняющейся обстановки, что также накладывало на наши действия определенный отпечаток. Отрадно, что со всеми поставленными задачами наш личный состав справился успешно. И в этом прежде всего заслуга гвардии подполковника Сергея Побожного и его подчиненных. В целом впечатление от действий личного состава группы хорошее.

Гвардии полковник Юрий Сугаков

Гвардии полковник
Юрий Сугаков

По словам гвардии подполковника Сергея Побожного, во время проведения КШУ для выполнения поставленных задач приходилось применять нетиповые решения по использованию артиллерии. И штабной коллектив активно проявлял и изобретательность, и смекалку. Ни одного нарекания в адрес штабистов в ходе учения не поступило. Среди подчиненных Сергей Викторович особо отметил гвардейцев майора Сергея Шевчика и старшего лейтенанта Дмитрия Юхо.

Гвардии старший лейтенант Павел Катяшев

Гвардии старший лейтенант Павел Катяшев

С хорошим настроением возвратился в Минск гвардии старший лейтенант Павел Катяшев. Памятную медаль «За отличие на учении» прямо на полигоне ему вручил командир 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Сергей Савсюк.

— На меня была возложена такая задача: определение установок для стрельбы и внесение поправок, — пояснил в беседе молодой офицер. — Волновался ли я? Нет!.. В 310‑й гвардейской группе артиллерии служу уже пятый год. Определенный опыт накоплен, все действия отработаны на многочисленных тренировках. Это и позволило оперативно подготовить данные для стрельбы. Рад, что не подвели все девять расчетов. Цели были успешно накрыты, а это — самое главное для любого артиллериста!..

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и Яна Горбанюка

 

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