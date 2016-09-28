Меткая стрельба – залог хорошего настроения!

Военнослужащие 310‑й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи в ходе КШУ Вооружённых Сил

…Боевые машины одна за другой сворачивают с дороги и въезжают на территорию парка воинской части. Без малого полтора месяца артиллеристам довелось провести в полевых условиях. Усталость дает о себе знать. Но на лицах — радость!.. Свою сложную и ответственную боевую работу они выполнили без замечаний, заслужив высокую оценку руководства Вооруженных Сил.

Обстановка на прошедшем командно-штабном учении была максимально приближена к боевой. Практически каждую ночь приходилось отражать нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кстати, охране и обороне района сосредоточения артиллерийского подразделения уделялось особое внимание. «Противник» был изобретателен, настойчив и не оставлял попыток совершить диверсию в расположении артиллеристов.

Впрочем, основная нагрузка в ходе КШУ выпала на долю штабов задействованных частей и соединений. В условиях постоянно меняющейся обстановки им приходилось оперативно реагировать на следовавшие одна за другой вводные, в соответствии с новыми задачами корректировать действия войск. Четкая и слаженная работа офицеров управления группы артиллерии позволила гвардейцам успешно выполнить основную задачу: мощным артиллерийским ударом нанести урон диверсионно-разведывательной группе условного противника и обеспечить огневую поддержку мотострелковым подразделениям 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Работой штаба 310‑й гвардейской группы артиллерии уверенно руководил исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командира группы гвардии подполковник Сергей Побожный. Он и его непосредственные подчиненные обеспечили своевременное оборудование района сосредоточения, его маскировку, надеж­ную охрану и оборону. А затем осуществляли четкое руководство работой артиллерийского подразделения во время стрельбы и других проводимых в рамках КШУ мероприятий.

Следует отметить, что из числа военнослужащих 310‑й гвардейской группы артиллерии в этом учении принимали участие управление группы, батарея

гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, батарея управления и артиллерийской разведки. На завершающем этапе КШУ командованием 120 омбр перед артиллеристами были поставлены три огневые задачи. И три залпа, выполненные самоходными орудиями, поразили заданные цели. Оценка по итогам всех трех упражнений была одинаковой — «отлично»!

— Сама тема состоявшегося командно-штабного учения в Вооруженных Силах отрабатывалась впервые, — прокомментировал суть главного ратного экзамена командир 310‑й гвардейской группы артиллерии гвардии полковник Юрий Сугаков. — Элементов новизны было действительно немало. Управлять войсками приходилось в условиях непрерывно меняющейся обстановки, что также накладывало на наши действия определенный отпечаток. Отрадно, что со всеми поставленными задачами наш личный состав справился успешно. И в этом прежде всего заслуга гвардии подполковника Сергея Побожного и его подчиненных. В целом впечатление от действий личного состава группы хорошее.

По словам гвардии подполковника Сергея Побожного, во время проведения КШУ для выполнения поставленных задач приходилось применять нетиповые решения по использованию артиллерии. И штабной коллектив активно проявлял и изобретательность, и смекалку. Ни одного нарекания в адрес штабистов в ходе учения не поступило. Среди подчиненных Сергей Викторович особо отметил гвардейцев майора Сергея Шевчика и старшего лейтенанта Дмитрия Юхо.

С хорошим настроением возвратился в Минск гвардии старший лейтенант Павел Катяшев. Памятную медаль «За отличие на учении» прямо на полигоне ему вручил командир 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Сергей Савсюк.

— На меня была возложена такая задача: определение установок для стрельбы и внесение поправок, — пояснил в беседе молодой офицер. — Волновался ли я? Нет!.. В 310‑й гвардейской группе артиллерии служу уже пятый год. Определенный опыт накоплен, все действия отработаны на многочисленных тренировках. Это и позволило оперативно подготовить данные для стрельбы. Рад, что не подвели все девять расчетов. Цели были успешно накрыты, а это — самое главное для любого артиллериста!..

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и Яна Горбанюка