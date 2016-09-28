Обсуждая перспективы сотрудничества

Официальный визит министра обороны Республики Беларусь в Азербайджанскую Республику

С 26 по 29 сентября министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во главе делегации Вооруженных Сил Республики Беларусь находится с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

В первый день визита состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членами делегации.

Вчера в рамках визита наша делегация приняла участие во 2‑й Азербайджанской международной выставке оборонной промышленности ADEX‑2016.

Сегодня министр обороны Республики Беларусь проведет встречу с министром обороны Азербайджанской Республики, в ходе которой стороны проанализируют состояние сотрудничества, обсудят перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Проверка готовности к выполнению задач по предназначению

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2015/2016 учебном году с 27 сентября отдельные подразделения 147‑й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО по решению министра обороны Республики Беларусь приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению с доукомплектованием военнообязанными, призванными из запаса.

Целью проводимого мероприятия является проверка уровня готовности и способности подразделений соединения выполнить задачи по предназначению.

Всего планируется призвать из запаса более 200 военнообязанных.

Пресс-служба Министерства обороны