Обсуждая перспективы сотрудничества

Официальный визит министра обороны Республики Беларусь в Азербайджанскую Республику
С 26 по 29 сентября министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во главе делегации Вооруженных Сил Республики Беларусь находится с официальным визитом в Азербайджанской Республике.
В первый день визита состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членами делегации.
Вчера в рамках визита наша делегация приняла участие во 2‑й Азербайджанской международной выставке оборонной промышленности ADEX‑2016.
Сегодня министр обороны Республики Беларусь проведет встречу с министром обороны Азербайджанской Республики, в ходе которой стороны проанализируют состояние сотрудничества, обсудят перспективные направления дальнейшего взаимодействия.
Проверка готовности к выполнению задач по предназначению
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2015/2016 учебном году с 27 сентября отдельные подразделения 147‑й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО по решению министра обороны Республики Беларусь приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению с доукомплектованием военнообязанными, призванными из запаса.
Целью проводимого мероприятия является проверка уровня готовности и способности подразделений соединения выполнить задачи по предназначению.
Всего планируется призвать из запаса более 200 военнообязанных.
Пресс-служба Министерства обороны