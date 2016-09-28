Огонь — манёвр — огонь

Вчера на полигоне Осиповичский состоялся один из завершающих этапов состязания с боевой стрельбой на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооружённых Сил

Комиссию, оценивающую уровень профессиональной подготовки артиллеристов, возглавил начальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий.

— Ежегодное соревнование на лучший дивизион проходит на завершающем этапе подготовки артиллеристов и ракетчиков, — отметил Сергей Геннадьевич. — Ему предшествуют состязания в соединениях и воинских частях, затем — в оперативных командованиях и воинских частях центрального подчинения определяется лучшее подразделение, которое и принимает участие в финале конкурса на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил.

Первенство нынешнего года уже подходит к своему завершению. Как сообщил председатель комиссии, подразделения, участвующие в соревновании, подтверждают хороший уровень подготовки, слаженность батарей и дивизионов в целом. В состязании предстоит принять участие еще одному артиллерийскому дивизиону, после чего будут определены победитель и призеры соревнований, а также подведены итоги конкурса.

Как подчеркнул полковник Сергей Русецкий, большое внимание в ходе подготовки ракетных войск и артиллерии уделяется сегодня сохранению живучести частей и подразделений, их высокой маневренности, эффективности наносимых ими ударов и огня по целям по принципу «Огонь — маневр — огонь».

Майор Денис Писаренко, «Ваяр», фото Владимира Блинова