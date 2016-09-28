Представляя уникальные новинки

Новейшее вооружение представлено на выставке ADEX-2016, которая открылась вчера в Бакинском экспоцентре. Она является платформой, создающей для профессионалов возможность представить новейшую и уникальную продукцию оборонной промышленности, а также осуществить информационный обмен.

На выставке демонстрируются достижения по следующим направлениям: техника и вооружение для сухопутных войск и ВВС, системы и средства ПВО, оборудование и средства специального назначения, информационные технологии, космические технологии, административное и техническое оснащение армии.

Предприятия Министерства оборонной промышленности Азербайджана демонстрируют здесь продукцию оборонного и специального назначения, а также образцы боеприпасов. В рамках выставки пройдут семинары и презентации, многочисленные встречи руководителей производственных компаний и заказчиков.

Белорусская сторона демонстрирует также более 90 экспонатов продукции военного назначения. Как отметили в Госкомвоенпроме нашей страны, отдельного внимания заслуживает открытая площадка выставки, которая полностью занята компаниями из разных стран. Так, НПООО «ОКБ ТСП» представляет командно-штабную машину «Редут‑221», мобильный штабной модуль МШМ‑2, машину технического обслуживания (МТО-АТ-МБ), передвижную электростанцию ПЭС‑100‑т/230‑ч/400 МБ и радиолокационную станцию РЛС‑50. Самостоятельными экспонентами в выставке участвуют ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» и ООО «Оборонительные инициативы».

Например, ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» демонстрирует свои возможности по ремонту и модернизации авиационной техники, а также новые виды авиаремонтных услуг. Возможности предприятия по модернизации самолета Су‑25 на выставке представлены макетом кабины этого модернизированного самолета. В результате предлагаемой модернизации повышается боевой потенциал самолета, точность поражения целей и обеспечивается возможность проведения более подробного анализа действий экипажа при выполнении полетного задания.

Кроме того, на стенде организации демонстрируются макеты БЛА самолетного типа тактического звена семейства «Беркут‑1» и «Беркут‑2», БЛА вертикального взлета и посадки «Шершень», а также система радиотехнической защиты самолета от высокоточного радиоуправляемого оружия АРТЗ «Сателлит», которая получила расширенный частотный диапазон и продолжает модернизироваться.

БЕЛТА