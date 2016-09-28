Торжественная встреча боевых расчётов

Недавно на плацу войсковой части 55719 состоялась торжественная встреча военнослужащих, успешно выполнивших задачи тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации Ашулук. Боевые расчеты полка железнодорожным эшелоном вернулись к месту постоянной дислокации.

В торжественной обстановке командиру части гвардии полковнику Кириллу Казанцеву преподнесли каравай. В своем обращении к личному составу полка он подчеркнул, что в ходе учения личный состав приобрел бесценный опыт эксплуатации вверенного вооружения и военной техники, доказал свой профессионализм и высокую боевую выучку.

К военнослужащим с приветственным словом обратились ветераны полка Станислав Красовский и Алексей Колочинский. Они поздравили личный состав с успешной боевой стрельбой и пожелали успехов в ратном деле.

Гвардии подполковник Валерий Янушкевич, заместитель командира воинской части по идеологической работе