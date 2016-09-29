ДОСААФ открывает детские технические центры (видео)

В последнее время оборонное общество активно занялось созданием различных технических центров и специальных классов для детей школьного возраста. ДОСААФ целеустремленно выполняет важнейшую задачу по вовлечению в свои ряды юношей и девушек, приобщению их к занятиям техническими видами спорта и техническим творчеством, обучению основам безопасности дорожного движения и многому другому.

В классе и автошкола, и секция по картингу

В начале нынешнего учебного года в средней школе № 56 г. Минска (улица Каменногорская, 70) Минская районная организационная структура (РОС) ДОСААФ торжественно открыла класс Центра безопасности дорожного движения и технического творчества.

Сразу нужно отметить, что выбор общеобразовательного учреждения досаафовцами был сделан неслучайно. СШ № 56 — одна из самых современных и больших школ нашей страны. Примечательно, что в 2015 году в преддверии Дня знаний это учебное заведение посетил Президент Республики Беларусь.

СШ № 56 была введена в строй в прошлом году и приняла тогда более 1.800 школьников, двери распахнули сразу 16 первых классов. В нынешнем году в СШ № 56 за парты село еще больше первоклашек, которые пошли уже в 19 (!) классов, а наполненность школы превысила две тысячи учеников.

Помимо основных общеобразовательных предметов, школа соединила в себе спортивную, художественную и музыкальную направленность. А теперь к ним ДОСААФ добавил и техническую составляющую.

В Центре безопасности дорожного движения и технического творчества сегодня организованы занятия по основам безопасности дорожного движения в системе среднего образования. Здесь же проходят теоретические занятия с членами спортивной секции по картингу. А вот практические занятия по управлению картом — на новом, самом большом в Минске автодроме ДОСААФ, который находится всего в нескольких сотнях метров от школы. В классе также проводятся занятия по подготовке водителей механических транспортных средств категории В (легковые автомобили).

В день тожественного открытия класса на школьном дворе была организована выставка спортивной и учебной техники ДОСААФ. Вниманию детей и молодежи досаафовцы представили мощные тюнингованные боевые спортивные болиды, которые принимают участие в республиканских и международных соревнованиях по классическому ралли, автомобильному кроссу, шоссейно-кольцевым гонкам, джип-триалу и джип-спринту, а также современные спортивные карты и мотоциклы. Любой желающий смог попробовать себя в качестве водителя легкового и грузового автомобилей. Юношам и девушкам была представлена возможность вступить в ряды ДОСААФ, а молодым людям старше 16 лет записаться на обучение в автошколу оборонного общества.

Класс Центра безопасности дорожного движения и технического творчества, открытый Минской районной организационной структурой ДОСААФ, призван способствовать освоению навыков вождения автомобиля и уровня безопасности дорожного движения, дальнейшей популяризации автомобильного спорта, привлечению внимания детей и молодежи к техническим видам спорта, развиваемым ДОСААФ.

В открытии класса Центра безопасности дорожного движения и технического творчества приняли участие заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь полковник запаса Александр Драгун, председатель Минской РОС ДОСААФ полковник запаса Валерий Карпов, начальник ОГАИ Фрунзенского района подполковник милиции Александр Василевич, директор СШ № 56 Юрий Круглик. На церемонию также пришли представители администрации Фрунзенского района Минска и Республиканского учебно-спортивного центра ДОСААФ.

Учат ремонтировать технику и ею управлять

В середине сентября на базе центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» Московского района столицы состоялось торжественное открытие Центра развития технических видов спорта. Произошло это событие в рамках районного праздника «ТехноОсень‑2016». Центр был создан стараниями и усилиями сотрудников Московской районной организационной структуры ДОСААФ Минска, которой руководит воин-интернационалист подполковник в отставке Алексей Жуковец.

Сотни юношей и девушек получили отличную возможность заниматься картингом, фигурным вождением мотоцикла и пулевой стрельбой. Причем молодые люди будут одновременно развивать свою техническую грамотность, изучая устройство спортивных машин и мотоциклов. Опытные тренеры ДОСААФ и педагоги «Ранка» параллельно займутся военно-патриотическим воспитанием молодежи и будут готовить подростков к службе в армии.

Право перерезать красную ленточку при открытии центра было предоставлено почетным гостям: заместителю главы администрации Московского района Минска Виталию Брелю и заместителю председателя Центрального совета ДОСААФ полковнику запаса Алексею Мирошниченко. В церемонии открытия технического центра также приняли участие представитель отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД города Минска майор милиции Любовь Трепашко, семикратный чемпион мира по судомодельному спорту, заслуженный мастер спорта Дмитрий Калмыков и другие.

В рамках мероприятия прошла выставка технического творчества, на которой были представлены макеты машин, самолетов, судов, ракет и различных конструкций, созданных воспитанниками «Ранка». Целью деятельности этого государственного учреждения является дополнительное образование детей и молодежи, воспитание и защита законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении. Основные задачи центра — развитие творческих способностей, духовное и физическое совершенствование воспитанников, их профессиональное ориентирование.

По словам директора центра Натальи Шевченко, сегодня в «Ранке» занимаются более 5.200 учащихся, действует 504 кружка, работают 270 преподавателей. Наталья Викторовна выразила уверенность, что с приходом в центр специалистов ДОСААФ его деятельность станет еще более разноплановой и привлечет в ряды оборонного общества большое количество детей.

В завершение церемонии Алексей Жуковец наградил Наталью Шевченко и майора милиции Любовь Трепашко грамотами оборонного общества за оказанную помощь ДОСААФ в создании Центра развития технических видов спорта.

Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора