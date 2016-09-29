В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения уроженца Гродно генерала армии Алексея Антонова. С 11 апреля 1919 года по 18 июня 1962 года, до самой своей смерти, Алексей Иннокентьевич находился в рядах советских Вооружённых Сил.

В Гражданскую войну он участвовал в боевых действиях в составе 1‑й Московской рабочей дивизии Южного фронта РККА, 3‑й и 45‑й бригад 15‑й Инзенской дивизии. Блестяще зарекомендовал себя при проведении Ростовско-Новочеркасской и Перекопско-Чонгарской операций.

В межвоенный период Алексей Иннокентьевич получил высшее военное образование, накопил ценнейший опыт военно-штабной работы, успешно преподавал в военном вузе.

Генерал-майор Алексей Антонов встретил Великую Отечественную войну, будучи заместителем начальника штаба Киевского военного округа.

В августе 1941 года генерал-майор Антонов был назначен начальником штаба Южного фронта. С конца июля 1942-го возглавлял штаб Северо-Кавказского фронта. Отлично проявил себя при проведении Туапсинской оборонительной операции.

Генерал армии Тюленев свидетельствовал: «Антонов лично тщательно провел все расчеты предстоящих боевых действий, спланировал необходимые перегруппировки войск, наметил узлы сопротивления и нанесения контрударов».

В последний месяц осени он возглавил штаб Закавказского фронта. Благодаря ему появилось 19 национальных дивизий, 211 национальных истребительных батальонов. Со второй декады декабря 1941 года Антонов возглавил оперативное управление Генерального штаба, автоматически став заместителем начальника Генерального штаба.

Первый квартал 1943 года военачальник провел вне Москвы. Он оказал действенную помощь командованию Брянского фронта при проведении Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций. Со второго квартала 1943 года не было ни одной стратегической операции РККА, к которой бы не был в значительной степени причастен Антонов, ставший 4 апреля 1943 года генерал-полковником. История этих операций началась с Курской битвы. За проявление полководческого гения в этой операции герой очерка в конце лета 1943 года стал генералом армии. Есть все основания утверждать, что генерал армии был главным разработчиком Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».

С февраля 1945 года Антонов занимал должность начальника Генерального штаба РККА. На этой должности он сыграл важную роль при подготовке и проведении Берлинской операции, в войне против милитаристской Японии. Весьма деятельным было участие начальника Генштаба в Потсдамской конференции.

17 поствоенных лет были насыщены новыми задачами. Генерал армии Антонов вошел в историю как первый начальник штаба Объединенных вооруженных сил государств — участников Варшавского договора.

В возрасте 65 лет 18 июня 1962 года генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов скончался в Москве.

Михаил Стрелец, доктор исторических наук, профессор