Информация о местах и времени проведения консультаций по вопросам призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе — ноябре 2016 года в г. Минске и областных центрах

|Место проведения
|Время проведения
|Телефоны
для консультаций
|г. Брест, ул. Пионерская, д. 40/3, каб. 409, 410
военный комиссариат Брестской области
|9.00 – 17.00
ежедневно по рабочим дням
|(8 0162) 46-39-10
(8 0162) 46-38-61
|г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 18
военный комиссариат Витебской области (ОСП)
|9.00 – 17.00
ежедневно по рабочим дням
|(8 0212) 60-73-77
|г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, д. 73, каб. 15
военный комиссариат Гомельской области (ОСП)
|10.00 – 17.00
ежедневно по понедельникам
|(8 0232) 41-24-63
(8 0232) 41-24-62
(8 0232) 41-24-53
|г. Гродно, ул. Озерское шоссе, д. 7, каб. 20, 21
военный комиссариат Гродненской области (ОСП)
|8.00 – 17.00
ежедневно по рабочим дням
|(8 0152) 77-00-12
(8 0152) 77-03-68
|г. Минск, ул. Ангарская, д. 8, каб. 235
военный комиссариат г. Минска
|8.00 – 17.00
ежедневно по рабочим дням
|(8 017) 345-27-67
|г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 36, каб. 106
военный комиссариат Минской области
|8.00 – 17.00
ежедневно по рабочим дням
|(8 017) 226-24-73
|г. Могилев, ул. Крупской, д. 99, каб. 23
военный комиссариат Могилевской области (ОСП)
|9.00 – 13.00
ежедневно по вторникам
|(8 0222) 70-69-80
(8 0222) 22-27-42
(8 0222) 40-56-53