Летопись нашего рода

Многие мужчины из моего рода и рода моей жены во время Великой Отечественной войны стали фронтовиками или ковали победу в тылу. Собственно, защита Отечества была делом чести для моих родственников…

Мой прадед Леонтий Ключник воевал еще в Русско-японскую войну 1904–1905 годов, имел награды. Мой дед Иван Деркач награжден георгиевским крестом в Первую мировую войну, его брат Яков воевал вместе с ним.

Во время Великой Отечественной войны проявил храбрость двоюродный дед майор Кузьма Ключник, который был кадровым офицером и военным летчиком. Погиб на фронте двоюродный брат отца военный летчик Леонид Деркач. Родные братья Леонида — Михаил и Степан — тоже воевали, а Фёдор водил на фронт поезда. Наша родственница Мария Федянина (Бойко) стала фронтовой медсестрой, а ее муж Павел Васильевич — боевым офицером.

Судьба дяди отца А. Шеремета отмечена Первой мировой войной, а его старшего сына Николая — фронтами Великой Отечественной. Мой дед по матери Евдоким Лебединский воевал с 1942 по 1943 год.

Я помню рассказы деда Евдокима.

В минуты затишья на фронте бойцы вспоминали дом, семью и родные места. Иногда деда Евдокима, который хранил в вещмешке скрипку, вызывал командир полка — грузин. Майор просил сыграть «Сулико», а сам подпевал, видимо, сильно тосковал по дому. Товарищам же бойца больше всего нравилась песня «Синий платочек»… Что и говорить, дед не любил вспоминать войну, гибель друзей…

* * *

В войну погибли мои родственники — кадровые офицеры братья Евгений (артиллерист) и Юрий (летчик) Садовниченко. Их младший брат Вадим Великую Отечественную закончил старшим лейтенантом, учился в Военной академии бронетанковых войск, стал генерал-лейтенантом. Ныне проживает в Минске. Его сын Александр — офицер.

Мой отец Иван Деркач ушел на фронт добровольцем в 17 лет, среди его наград — медаль «За отвагу». Мечтал стать офицером, но в 1944‑м был ранен и в 20 лет стал инвалидом.

Несладко пришлось и моей матери Марии Евдокимовне. С 15 лет она работала в госпитале: ухаживала за ранеными, стирала белье, бинты.

Отец моей жены Ларисы подполковник Савелий Парфёнов в 1940‑м окончил Ленинградское военное техническое зенитное училище.

Его брат Семён, заменивший Савелию рано умершего отца, в 1933 году окончил Военную инженерную академию. Во время войны офицер командовал инженерной частью в действующей армии, награжден четырьмя боевыми орденами.

День Победы Семён Антонович встретил полковником. В Берлине у поверженного рейхстага с ним произошел удивительный случай. Он сделал замечание младшему по званию офицеру-танкисту, а когда тот обернулся… узнал в нем младшего брата Василия Парфёнова, с которым не виделся всю войну.

Василий Антонович до войны окончил Орловское бронетанковое училище, сражался на разных фронтах. Командовал аэросанным взводом в Карелии (не хватало танков). От Сталинграда до Берлина прошел, командуя танковым взводом и ротой. За участие в штурме Берлина награжден орденом Красного Знамени. В 1954 году окончил Военную академию бронетанковых войск.

Дед моей жены Василий Боткин на фронте был политруком. Его старшая дочь Лидия Парфёнова (Боткина), моя будущая теща, с 1942 года воевала в зенитном подразделении.

Ее младшая сестра Лариса Вавилова (Боткина), окончив в 18 лет в Москве курсы по радиолокации, воевала с 1943 года. С действующей армией в подразделениях РТВ дошла до Берлина. В числе наград — орден Красной Звезды.

Славный путь прошел во время Великой Отечественной и ее муж В. И. Вавилов. Он воевал в зенитной артиллерии, имел боевые награды.

В грозную годину для Отечества стал фронтовиком и брат Лидии и Ларисы — Валентин Боткин. А их самый младший брат Евгений был матросом на Тихом океане, воевал с японцами в 1945‑м, получил серьезное ранение.

Прежде чем написать эту боевую летопись нашего рода и рода моей жены, я много работал с архивными материалами, письмами, другими документами, беседовал с родственниками. Увековечить память близких нам людей, ставших истинными патриотами, хотя бы написав о них, — так я понимаю свой долг…

Полковник в отставке Василий Деркач