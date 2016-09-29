«Мста» бьёт без промаха. Прямой наводкой!..(Видео)

Осеннюю полевую «сессию» нынешнего года парни, проходящие службу в резерве в 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде, ждали с огромным нетерпением. В ходе боевой учебы на полигоне Осиповичский резервистам предстояло выполнить огневые задачи штатным артиллерийским снарядом прямой наводкой по неподвижным мишеням.

Признаюсь: и автор этих строк всегда с особым интересом наблюдает за боевой работой артиллерии. Когда от мощных выстрелов дрожит земля, а клубы огня и дыма, словно из огнедышащего дракона, вырываются наружу, испытываешь неподдельный восторг.

С этим согласен и старший офицер на батарее (СОБ) тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии лейтенант Артём Захаров. Молодой офицер-артиллерист буквально несколько месяцев назад окончил обучение на факультете ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь и сейчас весьма успешно применяет на практике полученные там знания.

— Сегодня нам предстоит стрелять по неподвижным мишеням. Как правило, стрельба прямой наводкой для артиллерии — это прежде всего стрельба на небольшие дальности. Ее эффективность заключается в меткости, внезапности и мощности огня, — пояснил гвардии лейтенант Захаров. — Для меня это первая стрельба в качестве старшего офицера на батарее, поэтому немного волнительно… Ведь хочется показать все, чему меня научили в Военной академии.

В тот день стрельбу прямой наводкой вели из гаубиц «Мста-Б». Эта буксируемая гаубица состоит на вооружении нескольких армий стран бывшего СССР. ­«Мста-Б» предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, танков и прочей бронированной техники, а также для подавления живой силы неприятеля и средств огневой поддержки, командных пунктов, разрушения различных полевых укреплений.

Прежде чем заговорили орудия, подготовку воинов к предстоящему учебному бою проверил исполняющий обязанности командира тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии майор Виталий Еников. К слову, этот офицер за время службы добился немалых успехов на профессиональном поприще — сначала как командир артиллерийской батареи, позже в должности начальника штаба тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона.

На огневых позициях расчеты проверили свои орудия, выгрузили боеприпасы и подготовили их к стрельбе.

— По местам! — резко, словно выстрелил, подал команду гвардии лейтенант Артём Захаров. — Ориентир третий. От ориентира третьего влево десять ниже пять. Цель — установка ПТУР. Уничтожить!..

Командиры орудий начали синхронно дублировать команды старшего офицера на батарее. Вокруг орудий закипела работа. Расчеты действовали слаженно и без суеты, каждый резервист четко выполнял команды.

Синхронно и быстро заработали подъемный и поворотный механизмы 152‑мм гаубиц «Мста-Б». Наверняка многие видели в фильмах о войне, как бодро делают это наводчики артиллерийских орудий… А ведь одновременно вращать два маховика, расположенных в разных плоскостях, — задача не из легких. Точность стрельбы, бесспорно, в руках этих специалистов артиллерии. Случись наводчику допустить ошибку — и насмарку пойдет работа командира батареи, СОБа и командира орудия.

— Один снаряд зарядить! — командует гвардии лейтенант Захаров.

Тем временем в дело вступают снарядные и зарядные расчетов батарей. Коренастые парни лихо справляются с 152‑мм снарядами весом более сорока килограммов каждый, ловко выхватывая их из ящиков. Успеваю разглядеть, как латунные гильзы скрываются в канале ствола. Клацнул клин затвора…

Первым поднял красный флажок и доложил о результате командир орудия младший сержант резерва Виталий Казаченко.

— Батарея, залпом! Триста… тридцать… три!..

В одно мгновение земля содрогнулась от оглушительного залпа грозных гаубиц. Воздух наполнился резким запахом сгоревшего пороха.

Огненная карусель продолжалась несколько минут. Было приятно с уважением наблюдать за четкими действиями резервистов. Вот она воочию, армейская закалка, вот она, романтика военной службы…

— Батарея, отбой! — эхом прокатилась по затянутой пыльным облаком огневой позиции команда гвардии лейтенанта Захарова.

Из укрытия выскочили КамАЗы. Лихой разворот… Резервисты сноровисто переводили гаубицы из боевого положения в походное, сцепляли их с армейскими тягачами. Прошло всего несколько минут — и артиллеристы покинули огневую позицию.

Пока батарея перемещается в новый позиционный район, спешу к командиру одного из орудий — младшему сержанту резерва Виталию Казаченко, интересуюсь его впечатлениями от стрельбы прямой наводкой.

— Для меня это уже третий сбор резервистов. После работы на металлургическом заводе в Жлобине приятно вернуться в армейский коллектив, встретиться с друзьями по службе, — поделился Виталий. — На первых своих сборах был наводчиком орудия, всегда старался вникнуть в то, чему здесь учат. Потом назначили командиром орудия… Для меня стрельба прямой наводкой гораздо интереснее, да и проще: цель-то видна. Надо только точно выставить все данные — и результат будет отличным.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора