Необычная судьба удивительного человека

115 лет тому назад, в 1901 году, на Гавайских островах произошло любопытное событие: первым президентом сената — фактическим главой государства — был избран Николас Руссель. Этот человек был председателем Партии самоуправления, местные жители хорошо его знали и называли Каука Лукини, что значит «русский врач». Настоящее имя этого человека — Николай Константинович Судзиловский.

Николай Константинович родился в 1850 году в Могилеве. Еще в юном возрасте он стал читать статьи Александра Герцена, Виссариона Белинского, Николая Чернышевского. Его привлекали идеи народовольчества, и, вероятно, с того возраста идеалы борьбы за народное благо стали смыслом всей его жизни.

В 1868 году Николай с золотой медалью окончил гимназию, поступил на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Возможно, он уже тогда мечтал о великой революции, поскольку в скором времени принял участие в выступлении студентов против закона об усилении полицейского надзора, после чего был вынужден оставить столицу и перевестись на медицинский факультет Киевского императорского университета святого Владимира.

Вдохновленный революционными идеями, Николай Судзиловский основывает Киевскую коммуну и начинает, как тогда говорили, хождение в народ. Весной 1874 года он отправляется работать конторским служащим на железнодорожную станцию Покровск Саратовской губернии. Работает он там прилежно, но регулярно приносит на станцию запрещенные царской цензурой газеты, брошюры, книги и читает их рабочим станции и крестьянам местной слободы. Через некоторое время Судзиловский попадает под подозрение полиции и уезжает к брату в город Николаев Херсонской губернии, где устраивается фельдшером в больницу.

Докторская в 27 лет

В 1875 году в Женеве он обвенчался с Любовью Фёдоровной Савич. Позже семья переехала в Англию. Там Николай Судзиловский знакомится с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, обсуждает с ними идеи всеобщего равенства.

Спустя время в университете Бухареста он завершает образование на медицинском факультете и получает диплом врача на имя Николас Руссель. В 1877 году в 27 лет он защищает докторскую диссертацию «Об антисептическом методе лечения в хирургии» и становится главным врачом больницы Бухареста. Он участвует в социал-демократическом движении. Этим заинтересовалась румынская полиция. В 1881 году Судзиловского сначала отправляют в ссылку, а затем и арестовывают. Месяц он проводит в тюрьме.

Несколько лет Николай Константинович живет в Париже, Берлине, где занимается наукой и медициной. В 1887 году Судзиловский едет в Америку. Год он живет в Нью-Йорке, а затем переезжает в Сан-Франциско. Здесь он становится известным практикующим врачом и женится на Леокадии Шебеко.

Гуманный правитель

Позже Судзиловский начинает критиковать и идеологию США. Он писал: «Штаты представляют государство, основанное на крайнем индивидуализме, они — центр мира, и мир, и человечество существуют для них лишь настолько, насколько они необходимы для их личного удовольствия и удовлетворения… Опираясь на всемогущество своих капиталов, как раковая опухоль, всасывают они в себя все жизненные соки из окружающей жизни без пощады».

Критикует он и деятельность местного православного епископа и после громких скандалов вынужден покинуть Сан-Франциско. В 1892 году с американским паспортом в кармане он отправляется на Гавайские острова, нанявшись на пароход судовым врачом. В то время это было независимое королевство, но настоящими хозяевами там были американские капиталисты.

Николай Руссель сразу полюбил эту землю в Тихом океане и решил обосноваться здесь. Николай пишет письма своим родным и близким, рассказывает о здешнем крае и приглашает их жить на острова.

То, как американцы эксплуатируют коренных жителей Гавайев — канаков, возмущало Николая Константиновича. Каука Лукини («русский доктор») не только лечил туземцев, но и стал рассказывать им о беззаконии, которое творится на их родине. Когда в 1892 году американцы решили создать на Гавайских островах республику и по своему образцу создали там демократическую и республиканскую партии, доктор Руссель возглавил недавно созданную Партию самоуправления. Спустя несколько лет, в 1901 году, уроженец Могилева Николай Судзиловский (Руссель) был избран на пост главы государства.

На Гавайях сразу было отменено рабство, началось строительство больниц и школ, коренные жители получили политические права и свободы, страна взяла курс на полную независимость от США. Это, конечно же, не понравилось «большому соседу», американцы тут же начали искать пути изменения ситуации. Несколько сенаторов от Партии самоуправления были попросту подкуплены, и уже через год Николай Руссель был вынужден уйти в отставку. Гавайские острова попали в полную зависимость от США.

Смерть на чужбине

Николай уезжает в Китай. В Шанхае он решает создать вооруженный отряд и отправить его в Россию, чтобы освободить с каторги политических заключенных. Из этой идеи ничего не вышло, однако Судзиловский не опустил руки. Вскоре после начала Русско-японской войны он едет в Японию.

Николай поселился в Нагасаки, выписывал российскую прессу, переписывался со Львом Толстым и Максимом Горьким. Судзиловский много путешествовал, писал научные статьи, открыл на Филиппинских островах больницу, а после и библиотеку. Когда произошла Октябрьская революция, он принял ее с радостью и написал письмо Ленину. Как ветерану революции Совет народных комиссаров назначил Судзиловскому пенсию в размере 100 золотых рублей. Его звали на Родину, но он не вернулся. Судзиловский был женат на японке Охара, у которой было два сына от прошлого брака, к которым он сильно привязался и не смог оставить.

Он интересовался жизнью в СССР, в Беларуси, планировал даже написать статью для журнала «Полымя». В 1930 году в возрасте 80 лет Николай Судзиловский написал своим родным о том, что возвращается, однако этому не суждено было случиться. В дороге он заболел воспалением легких и умер 30 апреля 1930 года на вокзале в китайском городе Чунцин.

Жизнь этого человека была наполнена невероятными поворотами судьбы. Возможно, его поступки и действия были нелогичными и авантюрными, но в истории Николаю Судзиловскому удалось оставить свой след.

Сергей Кирик