Под знаком профессионализма и милосердия

Сегодня исполняется 77 лет со дня образования 1134‑го военного клинического медицинского центра Вооружённых Сил. Накануне праздника я побеседовал с его командованием, медицинским персоналом и пациентами, ознакомился с уютными и современными палатами, высокотехнологичными кабинетами с новейшим и эффективно используемым оборудованием. И в очередной раз лично убедился в том, что здесь трудится дружный и сплочённый коллектив высококвалифицированных специалистов, которые успешно справляются со своими задачами. В медцентре созданы условия для качественной диагностики, лечения и реабилитации пациентов. И каждый, кто обращается сюда за медицинской помощью, неизменно окружён вниманием и заботой, уютом и комфортом, вежливостью и предупредительностью.

…История этого военного клинического медицинского центра началась 29 сентября 1939 года, когда был сформирован полевой подвижной госпиталь № 725. Позже он стал 1134‑м военным госпиталем.

С 1945 года он дислоцируется в городе Гродно.

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Важным этапом в жизни медицинского учреждения стала проведенная несколько лет назад реконструкция помещений и медицинское переоснащение. После реконструкции лечебных корпусов значительно улучшены условия как для пациентов, так и для работы медицинского персонала. Сегодня второй по величине и значимости медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь, оборудованный по последнему слову техники, — гордость нашей армии. Военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, их родные, обычные гродненцы, обращающиеся в центр за квалифицированной помощью, неизменно говорят об этом военном медицинском учреждении с любовью.

— 1134‑й военный клинический медицинский центр — современное многопрофильное лечебное учреждение, предназначенное для оказания квалифицированной — с элементами специализированной — медицинской помощи. В центре 22 лечебных и диагностических отделения и специализированных кабинета, оснащенных современным медицинским и техническим оборудованием, шесть подразделений обеспечения, — рассказал начальник медцентра подполковник медицинской службы Александр Савосик.

1134 ВКМЦ не стоит на месте, он постоянно развивается. Медицинское оснащение центра на сегодняшний день отвечает самым строгим современным требованиям. Здесь внедрены и проводятся малоинвазивные оперативные вмешательства с использованием эндоскопической аппаратуры при хирургических, глазных и лор-операциях. Функционирует дневной стационар и стационар одного дня для хирургических пациентов, что позволяет сберечь их здоровье, сократить период реабилитации, трудопотери.

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Как известно, лечение начинается с обследования пациента и установления диагноза. Для этого в рент­генологическом отделении, которое возглавляет подполковник медицинской службы Игорь Стопа, имеется ортопантомограф, аппарат «Унискан» и УЗИ-аппарат экспертного класса, рентгенкомплекс VISION с компьютерными программами. В центре завершается переход на современные цифровые технологии. В ближайшее время в отделении будет установлен новейший магнитно-резонансный томограф. Он позволит расширить диагностические возможности, врачи смогут в короткие сроки и с высокой точностью ставить пациентам диагноз. Таких аппаратов в Принеманском регионе — единицы, он будет востребован не только людьми в погонах, но и всеми жителями областного центра.

Многое, конечно, зависит и от уровня подготовки специалистов, работающих на таком оборудовании. Специалисты высоко отзываются о качестве современного отечественного цифрового диагностического аппарата «Унискан». Пообщался я и с врачом ультразвуковой диагностики Людмилой Лазаревич. Она охотно и увлеченно рассказала о широких диагностических возможностях недавно установленного здесь аппарата УЗИ — в частности для проведения ультразвукового исследования сердца. А ведь не так давно все это казалось фантастикой…

А заведующий стоматологическим отделением врач высшей категории подполковник медицинской службы в отставке Владимир Лепешко в тот день проводил прием и лечение пациентов. Он представил современную установку с дисплеем, интраоральной камерой.

В отделениях терапевтического профиля также широко используется современная диагностическая аппаратура — «Импекард», «Интекард», холтеровские мониторы ЭКГ и артериального давления, спирограф и многое другое.

Имеет новейшую аппаратуру для вентиляции легких и проведения наркозов отделение анестезиологии и реанимации, там работает и кабинет гипербарической оксигенации. А порядок и уют в этом отделении на высоком уровне обеспечивают старшая медсестра анестезист Анна Харлинская и другие специалисты.

— Оборудование обновляется благодаря тесному сотрудничеству с военно-медицинским управлением Министерства обороны, 432‑м Главным военным клиническим медицинским центром Вооруженных Сил Республики Беларусь, областным управлением здравоохранения, — рассказал подполковник медицинской службы Александр Савосик. — Центр является клиническим, на его базе учатся студенты Гродненского государственного медицинского университета, а профессорско-преподавательский состав ГрГМУ консультирует наших больных. Такое сотрудничество позволяет осваивать и внедрять новые медицинские методики, оказывать пациентам квалифицированную помощь, сокращать их пребывание в медицинском учреждении. Готовим мы и свои научные кадры. Так, начальник неврологического отделения подполковник медицинской службы Андрей Гаманович в эти дни завершает проведение диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Тесно сотрудничаем и с медицинским персоналом соединений и воинских частей ЗОК. В центре проводится большая работа по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Помимо военнослужащих, армейских ветеранов и членов их семей, к нам обращаются за квалифицированной помощью и жители города, что красноречиво свидетельствует о высоком уровне организации и высоком качестве оказания медицинских услуг.

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Пациенты 1134 ВКМЦ размещаются в современных, уютных и комфортабельных палатах. Особое внимание здесь уделяется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Вооруженных Сил.

В медцентре сложился прекрасный коллектив, в котором все достойно исполняют свои обязанности. Заслуженным авторитетом пользуются подполковники медицинской службы Геннадий Пискун, Елена Павличенко, Сергей Карачаров, медицинские сестры Данута Белая, Наталья Кервяк. Пациенты всегда с удовольствием идут на процедуры, которые проводят медицинские сестры Леольгина Ясюкайть и Марина Внукевич. Успешно справляется с огромным объемом работ по обеспечению отделений центра лекарственными средствами фармацевт аптеки Наталья Юрченко, главная медицинская сестра центра Наталия Балинская за свой добросовестный труд недавно была награждена почетной грамотой от министра здравоохранения… Врачи, медицинский персонал относятся здесь к пациентам с отзывчивостью и заботой — как к родным.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора