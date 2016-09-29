Полосатый сентябрь

В начале месяца мне посчастливилось познакомиться с замечательным человеком — нашей многолетней читательницей из деревни Старое Село Рогачёвского района Гомельской области Валентиной Кириченко. Она — человек нелёгкой судьбы, сильная, но очень добрая и отзывчивая женщина.

А что мне в Валентине Ивановне особенно импонировало, так это ее увлеченность огородом и цветником. Эта хозяюшка по-настоящему удивила не только меня, но и моих коллег: все вместе мы с удовольствием отведали сочных сладких арбузов и дынь с ее огорода. Конечно, я попросила трудолюбивую женщину поделиться опытом с нашими читателями. Валентина Кириченко рассказала:

— Дыни и арбузы в нашей деревне я начала выращивать первой, лет десять назад. Теперь уже не у одной нашей семьи в Старом Селе есть бахча — переняли опыт. Почва у нас песчаная, но на урожаи в настоящее время не жалуюсь.

Семена каждый год покупаю в специализированных магазинах. Сначала приобретала ранние сорта арбузов — «Огонёк», «Малыш» и другие, но осталась недовольна: да, плоды быстро вызревают, но трескаются и загнивают. Заметила, что если семена черные и маленькие, то арбузы — сладкие, хорошие.

Начинала выращивание дынь с сорта «Колхозница», но теперь остановилась на среднеспелом сорте «Лада». Очень удачный выбор оказался.

Почву, где сегодня у нас бахча, два года назад удобрила, разбросав по участку куриный помет. Перекопав землю, разбиваю граблями комки и делаю неглубокие лунки диаметром 20–30 сантиметров на расстоянии около 60 сантиметров друг от друга. Между рядами промежуток — метр.

В лунку кладу сразу 2–3 семечка, но не закапываю, а только присыпаю землей. С тем расчетом, что если взойдут все растения, лишние удалю, оставив один росток. Сею в увлажненную почву, и больше ни дыни, ни арбузы не поливаю.

Пропалываю, пока растения не начали стелиться по земле. В дальнейшем сорную траву осторожно убираю только рядом с плетями. Сами плети лучше не трогать, а тем более — сдвигать с места. Иначе растение начинает болеть.

С арбузами удалось быстро, как говорится, найти общий язык. А вот дыни особенно порадовали в нынешнем году. Плоды достаточно крупные, сладкие, сочные, ароматные.

Буду рада, если мои советы пригодятся читателям «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Желаю всем удачи!..

Лично я теперь обязательно перейму опыт Валентины Ивановны и на будущий год разобью небольшую бахчу у себя на даче в Крупском районе. Очень уж хочется порадовать семью и друзей такими же вкусными дынями и арбузами…

Елена Романова, «Ваяр»