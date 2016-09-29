Состязались мастера вождения

Победители уехали на Витебщину на призовом мотоцикле.

Во второй половине сентября в Минске провели финальный этап республиканских соревнований по профессиональному мастерству среди мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными средствами. Данный конкурс прошел на базе учреждения «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ» и на автодроме на столичной улице В. Голубка.

В соревнованиях приняли участие команды (каждая по три человека) лучших инструкторов автошкол ДОСААФ из всех областей Беларуси, а также объединенная команда от учебных организаций центрального подчинения оборонного общества. Всего участников — 21 человек.

В нынешнем конкурсе приняли участие и успешно выступили две женщины — инструкторы вождения автомобиля Наталья Цупикова из Речицкой городской оргструктуры ДОСААФ и Наталья Лукашенко из Лидской районной оргструктуры ДОСААФ.

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ полковник запаса Александр Драгун и заместитель директора УП «Белтехосмотр» полковник милиции в отставке Михаил Свистун. Затем в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ проверялось знание Правил дорожного движения, основ управления транспортным средством, безопасности движения, устройства и технического обслуживания механических транспортных средств, методики обучения учащихся управлению автомобилем.

После завершения этих конкурсов для делегаций областных оргструктур ДОСААФ была организована экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

На следующий день на автодроме прошли соревнования среди инструкторов вождения, в ходе которых оценивалось мастерство управления легковой машиной. Мастера на предельных скоростях выполняли сложные элементы — такие как габаритные «тоннель» и «змейка» в обоих направлениях, габаритные «дворик» и «восьмерка», разворот в ограниченном пространстве, бокс для постановки транспортного средства на стоянку передним, задним ходом и боковой стороной. Строгие, но беспристрастные судьи следили за прохождением дистанции участниками, за ошибки начислялись штрафные очки. В рядах судейского корпуса были сотрудники центрального аппарата ДОСААФ — подполковник в отставке Андрей Сухоруков, полковники в отставке Николай Занкевич и Рафаил Тютин. Кстати, именно они провели большую работу по подготовке и проведению на высоком уровне этого конкурса.

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Когда стихли рев моторов и визг тормозов, судьи занялись подсчетом очков и определением призеров конкурса. После обеда в одной из аудиторий Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ состоялось награждение лучших мастеров и команд. Участие в этой церемонии принял председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман. В своем обращении к участникам конкурса он сделал акцент на качестве и культуре обучения учащихся в автошколах ДОСААФ, личной заинтересованности в безопасности дорожного движения.

Главным призом за победу в командном зачете стал мотоцикл (объем двигателя — 150 куб. см). Он «уехал» в Витебскую область.

В индивидуальном зачете приз за первое место (ноутбук) получил из рук Ивана Дырмана Виктор Рубаник, мастер Шарковщинско-Миорской межрайонной оргструктуры Витебской областной организационной структуры ДОСААФ. Приз за второе место (телевизор) достался Наталье Лукашенко, мастеру Лидской районной оргструктуры Гродненской областной организационной структуры оборонного общества, а за третье (пылесос) — Дмитрию Альхимовичу, мастеру Сморгонской РОС Гродненской областной организационной структуры ДОСААФ.

Причем победитель нынешнего конкурса Виктор Рубаник принимал участие в республиканских соревнованиях уже четвертый раз. Во время дебюта он сразу завоевал третье место, в следующий раз стал вторым — и уже на предыдущих соревнованиях ему не было равных.

В ДОСААФ Виктор Евстафьевич с 2007 года, у него все водительские категории. За время работы мастер Рубаник подготовил более 450 водителей. Причем в 2015 году и в первом полугодии нынешнего года процент сдачи экзаменов в ГАИ его подопечными составил 100 процентов! За высокие показатели и усердие в работе Виктор Евстафьевич неоднократно награждался почетными грамотами Центрального совета ДОСААФ.

Вполне закономерна и победа в нынешнем конкурсе команды Витебской областной оргструктуры оборонного общества. К слову, там проводят свой областной конкурс профмастерства, в котором с нынешнего года участвуют уже не только мастера, но и сами руководители учебных организаций, главные бухгалтеры и преподаватели автошкол. Победу в нем в общем зачете одержала недавно как раз команда Шарковщинско-Миорской межрайонной оргструктуры ДОСААФ.

Хочется отметить также, что многие мастера, участвовавшие в республиканском конкурсе, — люди увлеченные и разносторонние. Например, Наталья Лукашенко занимается страйкболом, сейчас получает высшее образование, связанное с организацией дорожного движения. За свою карьеру она подготовила 346 водителей.

А отец троих детей Дмитрий Альхимович из Сморгони увлекается компьютерной техникой. Хобби мастера Максима Беленовича из Бобруйска — филателия, Андрея Сукау из Гомеля — чтение книг, Наталья Цупикова из Речицы занимается легкой атлетикой. Очень интересное увлечение у Игоря Халявского из Минска — он успешно освоил кузнечное ремесло. Мне приходилось видеть его замечательные работы из металла, которые впечатляют полетом фантазии и оригинальностью исполнения.

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В учебных организациях ДОСААФ сегодня трудится более 650 мастеров производственного обучения вождению. Профессиональной подготовке этой категории работников оборонного общества уделяется самое пристальное внимание.

За 2015 год в автошколах ДОСААФ подготовлено и переподготовлено свыше 57 тысяч водителей. Оборонное общество ежегодно готовит более 33 процентов водителей категории В (легковые автомобили), свыше 45 процентов водителей категории С (грузовые автомобили) и D (автобусы) от общего количества всех водителей, выпускаемых из учебных организаций страны.

Основным показателем качества подготовки водителей является процент сдачи учащимися квалификационных экзаменов в РЭП ГАИ с первого раза. В минувшем году по республике этот показатель составлял 53,8 процента, а в ДОСААФ — свыше 61,1 процента. Это убедительно свидетельствует о традиционно высоком качестве обучения в автошколах оборонного общества.

Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора