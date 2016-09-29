Состязались мастера вождения

29.09.2016 В организациях ДОСААФ, Свежий выпуск #

Победители уехали на Витебщину на призовом мотоцикле.

Во второй половине сентября в Минске провели финальный этап республиканских соревнований по профессиональному мастерству среди мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными средствами. Данный конкурс прошел на базе учреждения «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ» и на автодроме на столичной улице В. Голубка.

Мастера во время конкурса по проверке знания Правил дорожного движения

Мастера во время конкурса по проверке знания
Правил дорожного движения

В соревнованиях приняли участие команды (каждая по три человека) лучших инструкторов автошкол ДОСААФ из всех областей Беларуси, а также объединенная команда от учебных организаций центрального подчинения оборонного общества. Всего участников — 21 человек.

В нынешнем конкурсе приняли участие и успешно выступили две женщины — инструкторы вождения автомобиля Наталья Цупикова из Речицкой городской оргструктуры ДОСААФ и Наталья Лукашенко из Лидской районной оргструктуры ДОСААФ.

После каждого теоретического конкурса авторитетное жюри тщательно анализировало характерные ошибки

После каждого теоретического конкурса авторитетное жюри тщательно анализировало характерные ошибки

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ полковник запаса Александр Драгун и заместитель директора УП «Белтехосмотр» полковник милиции в отставке Михаил Свистун. Затем в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ проверялось знание Правил дорожного движения, основ управления транспортным средством, безопасности движения, устройства и технического обслуживания механических транспортных средств, методики обучения учащихся управлению автомобилем.

После завершения этих конкурсов для делегаций областных оргструктур ДОСААФ была организована экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Наталья Лукашенко перед стартом конкурса по проверке навыков управления автомобилем

Наталья Лукашенко перед стартом конкурса по проверке навыков управления автомобилем

На следующий день на автодроме прошли соревнования среди инструкторов вождения, в ходе которых оценивалось мастерство управления легковой машиной. Мастера на предельных скоростях выполняли сложные элементы — такие как габаритные «тоннель» и «змейка» в обоих направлениях, габаритные «дворик» и «восьмерка», разворот в ограниченном пространстве, бокс для постановки транспортного средства на стоянку передним, задним ходом и боковой стороной. Строгие, но беспристрастные судьи следили за прохождением дистанции участниками, за ошибки начислялись штрафные очки. В рядах судейского корпуса были сотрудники центрального аппарата ДОСААФ — подполковник в отставке Андрей Сухоруков, полковники в отставке Николай Занкевич и Рафаил Тютин. Кстати, именно они провели большую работу по подготовке и проведению на высоком уровне этого конкурса.

Николай Занкевич дает старт участнику конкурса на автодроме

Николай Занкевич дает старт участнику конкурса на автодроме

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Когда стихли рев моторов и визг тормозов, судьи занялись подсчетом очков и определением призеров конкурса. После обеда в одной из аудиторий Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ состоялось награждение лучших мастеров и команд. Участие в этой церемонии принял председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман. В своем обращении к участникам конкурса он сделал акцент на качестве и культуре обучения учащихся в автошколах ДОСААФ, личной заинтересованности в безопасности дорожного движения.

Главным призом за победу в командном зачете стал мотоцикл (объем двигателя — 150 куб. см). Он «уехал» в Витебскую область.

В индивидуальном зачете приз за первое место (ноутбук) получил из рук Ивана Дырмана Виктор Рубаник, мастер Шарковщинско-Миорской межрайонной оргструктуры Витебской областной организационной структуры ДОСААФ. Приз за второе место (телевизор) достался Наталье Лукашенко, мастеру Лидской районной оргструктуры Гродненской областной организационной структуры оборонного общества, а за третье (пылесос) — Дмитрию Альхимовичу, мастеру Сморгонской РОС Гродненской областной организационной структуры ДОСААФ.

Причем победитель нынешнего конкурса Виктор Рубаник принимал участие в республиканских соревнованиях уже четвертый раз. Во время дебюта он сразу завоевал третье место, в следующий раз стал вторым — и уже на предыдущих соревнованиях ему не было равных.

В ДОСААФ Виктор Евстафьевич с 2007 года, у него все водительские категории. За время работы мастер Рубаник подготовил более 450 водителей. Причем в 2015 году и в первом полугодии нынешнего года процент сдачи экзаменов в ГАИ его подопечными составил 100 процентов! За высокие показатели и усердие в работе Виктор Евстафьевич неоднократно награждался почетными грамотами Центрального совета ДОСААФ.

Вполне закономерна и победа в нынешнем конкурсе команды Витебской областной оргструктуры оборонного общества. К слову, там проводят свой областной конкурс профмастерства, в котором с нынешнего года участвуют уже не только мастера, но и сами руководители учебных организаций, главные бухгалтеры и преподаватели автошкол. Победу в нем в общем зачете одержала недавно как раз команда Шарковщинско-Миорской межрайонной оргструктуры ДОСААФ.

Хочется отметить также, что многие мастера, участвовавшие в республиканском конкурсе, — люди увлеченные и разносторонние. Например, Наталья Лукашенко занимается страйкболом, сейчас получает высшее образование, связанное с организацией дорожного движения. За свою карьеру она подготовила 346 водителей.

А отец троих детей Дмитрий Альхимович из Сморгони увлекается компьютерной техникой. Хобби мастера Максима Беленовича из Бобруйска — филателия, Андрея Сукау из Гомеля — чтение книг, Наталья Цупикова из Речицы занимается легкой атлетикой. Очень интересное увлечение у Игоря Халявского из Минска — он успешно освоил кузнечное ремесло. Мне приходилось видеть его замечательные работы из металла, которые впечатляют полетом фантазии и оригинальностью исполнения.

Участники конкурса у здания Белгосмузея истории Великой Отечественной войны

Участники конкурса у здания Белгосмузея истории Великой Отечественной войны

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В учебных организациях ДОСААФ сегодня трудится более 650 мастеров производственного обучения вождению. Профессиональной подготовке этой категории работников оборонного общества уделяется самое пристальное внимание.

За 2015 год в автошколах ДОСААФ подготовлено и переподготовлено свыше 57 тысяч водителей. Оборонное общество ежегодно готовит более 33 процентов водителей категории В (легковые автомобили), свыше 45 процентов водителей категории С (грузовые автомобили) и D (автобусы) от общего количества всех водителей, выпускаемых из учебных организаций страны.

Иван Дырман (в центре) с командой Витебской ООС ДОСААФ, победившей в республиканских соревнованиях мастеров

Иван Дырман (в центре) с командой Витебской ООС ДОСААФ, победившей в республиканских соревнованиях мастеров

Основным показателем качества подготовки водителей является процент сдачи учащимися квалификационных экзаменов в РЭП ГАИ с первого раза. В минувшем году по республике этот показатель составлял 53,8 процента, а в ДОСААФ — свыше 61,1 процента. Это убедительно свидетельствует о традиционно высоком качестве обучения в автошколах оборонного общества.

Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора

 

 

 

 

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