Десантное братство навсегда

103‑я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада стала родной для многих поколений военнослужащих. Впечатления от службы у многих складываются из различных воспоминаний в одну яркую картину, оценить реалистичность которой могут лишь те, кто испытал ощущение свободного полёта под куполом и мощный ветер в лицо…

Командир миротворческой роты гвардии капитан Сергей Пигас служит в бригаде с 2011 года — после окончания Военной академии. Служить ему нравится.

Гвардии капитану особенно запомнилось совместное учение контингента миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2016», проходившее на Обуз-­Лесновском полигоне.

— Личный состав роты выполнял миротворческие задачи в составе многонационального контингента. Наша группа саперов занималась разминированием местности, личный состав нес службу на КПП и на наблюдательных пунктах, — уточнил в беседе Сергей Пигас. — Мы наблюдали во время учения за тем, чтобы не нарушались пункты соглашения о прекращении огня, а также участвовали в досмотре населенного пункта. По легенде учения, населенный пункт был занят незаконным вооруженным формированием. Мы участвовали в его блокировании и в сопровождении колонны, приобрели ценный опыт. А военнослужащие других стран охотно перенимали наш опыт.

Чтобы стать военнослужащим миротворческой роты, в первую очередь необходимо, по мнению гвардии капитана Сергея Пигаса, желание, а еще высокий уровень интеллектуального и физического развития. Обязательно нужно пройти психологическое тестирование, сдать нормативы по физической подготовке, пройти собеседование, а еще суметь решить логические задачи, ответить на вопросы по военной специальности…

Что касается психологических особенностей миротворца, то ему нужнее всего выдержка и терпение. В любой момент ситуация может измениться — и необходимо быть готовым к этому.

Подготовка военнослужащих миротворческой роты делится на тактическую (изучается тактика действий при выполнении миротворческих задач, опыт представителей различных стран), огневую (каждый боец должен уметь обращаться со штатным оружием, вдобавок — владеть еще несколькими видами оружия), военно-медицинскую (важно уметь оказать первую медицинскую помощь в боевых условиях) и физическую подготовку (в нее включена и общевойсковая тематика).

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Второй мой собеседник командир мобильной роты парашютно-десантного батальона 103 овдбр гвардии старший лейтенант Константин Русаков. Он только что вернулся с занятий, которые проводил с солдатами срочной службы.

— На этих занятиях военнослужащие узнали, для чего существует маскировка, каких она бывает видов в зависимости от сезона и рельефа местности. Это несложно — и интересно!.. После закрепления теоретических познаний наши солдаты будут проходить практику на полигоне, — пояснил гвардии старший лейтенант Русаков.

Константин участвовал в учении КСОР ОДКБ «Взаимодействие‑2015» на Псковщине. Там наши военнослужащие отрабатывали выполнение специальных задач, оценили степень подготовки своих коллег. Бойцам 103 овдбр нужно было блокировать участок местности, чтобы не допустить проникновения туда условных незаконных вооруженных формирований. И с этой задачей белорусские десантники справились на российском полигоне на отлично.

Гвардии старший лейтенант Русаков постоянно совершенствует свою профессиональную подготовку. Его день начинается с тренировок. Офицер с удовольствием занимается в спортивном городке бригады, в спорт­зале и тренажерном зале.

Поддерживать себя в отличной форме несложно, если ты уверен в своем призвании. Благодаря службе Константин стал мужественнее и целеустремленнее, а в управлении личным составом ему помогает увлечение психологией. Офицер помнит, с какими сложностями сталкивался сам, будучи солдатом срочной военной службы. Сегодня он старается помочь новобранцам быстрее адаптироваться к армейскому распорядку дня.

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Командир разведывательного отделения гвардии младший сержант Павел Цыркунов служит уже почти полтора года.

— Было интересно прыгать с парашютом впервые, дух захватывало… — признался в беседе младший командир. Конечно, перед тем прыжком он изучил тактико-технические характеристики парашюта, занимался на воздушно-десантном комплексе. И только потом шагнул в небо.

— Дыхание перехватило, но в голове был четкий порядок действий, которые нужно было выполнять. А когда приземлился, больше всего хотелось выполнить задачу, которую поставил командир, до конца, ведь десантирование — только способ доставки нас на «точку», — отметил Павел. — Я участвовал в учении «Взаимодействие‑2016», проходившее в России. Мы тогда заняли рубеж обороны и отбили наступление условного противника, было и десантирование с вертолета беспарашютным способом… Тем, кто будет проходить срочную службу в 103 овдбр, могу посоветовать как можно скорее подружиться с другими ребятами, стать одной армейской семьей. В десантном братстве самое важное — взаимовыручка и взаимопомощь. Десантник бывшим не бывает, служба в бригаде, не сомневаюсь, останется в памяти навсегда.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора