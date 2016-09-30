Дни пролетели незаметно

Наши командировки, как правило, чреваты неожиданностями. В ходе них не только узнаёшь что-то новое о населённом пункте, куда, как любил говаривать один из героев некогда популярной телепередачи, тебя забросила нелёгкая судьба журналиста, но и знакомишься с разными людьми.

Моя поездка в 1405‑ю артиллерийскую базу боеприпасов была приурочена к юбилею этой воинской части — 75‑летию. В результате повезло пообщаться и с теми, кто выполняет здесь свой гражданский долг перед Родиной. Моим новым знакомым оказался ефрейтор Денис Пискунов.

Стаж срочной службы юноши составляет 16 месяцев. Так что уже этой осенью он вернется в Бобруйск, где родился, вырос и где живут его родители. До армии парень получил диплом Белорусского государственного механико-технологического колледжа по специальности «промышленная теплоэнергетика».

О Вооруженных Силах Денису много хорошего рассказывал друг. Поэтому, когда пришла пора надеть военную форму, он не раздумывая отправился в военкомат.

— В начале армейского пути самое трудное — перестроиться на другой ритм и распорядок дня. Кроме того, я все-таки скучал по дому, родным и друзьям, — рассказал ефрейтор Пискунов. — Но эти сложности быстро разрешились: я привык и к жизни в казарме, и к солдатским заботам, новых друзей-товарищей нашел (по счастливой случайности вместе с Денисом здесь служат «срочку» трое ребят, с которыми он рос в одном дворе, но сдружился уже только в части. — Авт.). Служить стало очень интересно. И дни полетели незаметно…

Юноша освоил все премудрости водительской профессии, много узнал об автомобилях, в том числе о нюансах их ремонта, теперь многие машины может разобрать-собрать по винтику. И не только это… Дело в том, что Денис Пискунов — старший водитель военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ. Поэтому по долгу службы парню пришлось научиться работать и с пожарным оборудованием.

Как признался мой собеседник, поначалу не хватало опыта. Впрочем, он как губка впитывал знания и умения, которыми охотно делились с ним командиры и старшие товарищи. Наука давалась не совсем просто, но Денис не привык отступать перед трудностями. И сейчас уже сам он учит других солдат, которые займут места в строю специалистов после увольнения ефрейтора Пискунова и его ровесников в запас.

Не так давно юноша побывал в отпуске. Родители, родные и близкие отметили: Денис очень изменился. Все в один голос сказали, что военная форма парню к лицу. А сам он стал более мужественным, самостоятельным.

По словам Дениса, в часть он, несмотря на радушный прием дома, возвращался с радостью. Хотелось скорее встретиться с армейскими друзьями, узнать, что произошло в его отсутствие, поделиться своими впечатлениями. А с командирами и сослуживцами ему повезло. Это сплоченный коллектив, в котором все и всегда помогают друг другу.

Сейчас ефрейтор Пискунов строит планы на будущее. Одним из пунктов в них значится учеба в высшем учебном заведении. И не исключено, что будущая профессия будет связана со специальностью, полученной в ходе службы в Вооруженных Силах.

— Армия мне немало дала. Благодаря ей я научился принимать взвешенные решения. Жалею, что служба заканчивается… Тем же, кто только собирается пополнить армейские ряды, хочу сказать: служба в Вооруженных Силах — это школа жизни, которую должен пройти каждый мужчина. Вне всяких сомнений! — подчеркнул Денис в завершение нашей встречи.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора