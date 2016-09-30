…И каждый залп как экзамен

Над просторами Осиповичского полигона гуляет лёгкий осенний ветер. Перепрыгивая очередную «траншею», оставленную на земле гусеницами артиллерийских самоходок, смотрю на тяжёлые тучи, которые, казалось бы, взяли полигон в осаду.

На вершине холма — слева от нас — виднеется «стекляшка». Так много лет назад осиповичские артиллеристы окрестили местный командный наблюдательный пункт за его огромные смотровые окна. За спиной — не менее известные — «три сосны». Нужно признать, что на месте ориентира вообще-то растет аж четыре хвойных дерева, но к чему обращать внимание на подобные противоречивые мелочи?..

Мы спешим дальше: с минуты на минуту пушечный самоходный артиллерийский дивизион 51‑й гвардейской артиллерийской бригады должен приступить к боевой стрельбе. Слышно, как за ближайшим пригорком мощно рычат двигатели самоходных пушек 2С5 «Гиацинт».

Через пару десятков секунд позиции дивизиона видны нам как на ладони. Работают военнослужащие уверенно — на мгновение показалось даже, что и сами самоходки успели уже впитать эту внутреннюю энергию и профессиональное спокойствие расчетов.

Вот что важно отметить: этой стрельбой личный состав подразделения начинал свое выступление в соревновании на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил нашей страны. К слову, в прошлом году победителем среди профи стали представители тяжелого гаубично-артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. На этот раз свое боевое мастерство демонстрировали уже их коллеги, причем артиллеристы были уверены: победа вновь будет за 51‑й гвардейской.

На кону — звание лучших

Действия военнослужащих-конкурсантов оценивает специальная комиссия во главе с начальником отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковником Сергеем Русецким.

— Ежегодное соревнование на лучший дивизион проходит на завершающем этапе подготовки наших артиллеристов и ракетчиков, — пояснил Сергей Геннадьевич. — Ему предшествуют состязания в соединениях и воинских частях, затем в оперативных командованиях и воинских частях центрального подчинения определяется лучшее подразделение, которое и принимает участие в финале конкурса на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил.

Да, первенство нынешнего года уже подходит к своему завершению: в состязании предстоит принять участие еще одному артиллерийскому дивизиону, после чего будет определен победитель и призеры соревнования, подведены итоги конкурса.

За действиями своих подчиненных наблюдает заместитель командира 51 абр гвардии подполковник Сергей Александров.

— Увиденным сегодня я остался доволен, результаты показаны высокие, — уже по завершении учебно-боевых стрельб подчеркнул офицер в беседе. — Твердую оценку «хорошо» дивизион уже получил.

Как отметил Сергей Анатольевич, важен еще и тот факт, что подавляющее большинство личного состава этого дивизиона — парни, проходящие службу в резерве.

— В данный момент в подразделении совместно постигают ратную науку резервисты и военнослужащие срочной военной службы, — продолжил свой рассказ гвардии подполковник Александров.

На полигоне они с третьей декады августа. Данный полевой выход включает в себя занятия по тактической, технической и специальной подготовке — и они показали, что резервисты обучены хорошо. Сегодня у них последний день сбора — и парни разъедутся по своим городам и ­весям.

Ответственность

за результат

…Раскат орудийного залпа под дружные «Триста… тридцать… три!» разорвал тишину над полигоном. Стволы «Гиацинтов» расцвели огненными бутонами. Прошел десяток секунд, и вдали взметнулись в небо фейерверки из дыма, пыли и комьев земли, указывая на места разрывов снарядов.

Вскоре старшие офицеры на батареях получили команду на смену позиций. Через несколько минут мы уже наблюдали за тем, как дивизион на всех парах умчался занимать новые огневые позиции.

Вернувшись на командный наблюдательный пункт, убеждаемся в том, что артиллеристы продолжают утюжить полигонную землю снарядами.

— Оценка «отлично»!», — резюмирует полковник Сергей Русецкий. Затем он озвучивает для командира дивизиона гвардии подполковника Андрея Гнедько новые вводные…

В ожидании следующего залпа завожу беседу с парнями из «вычислительной команды». Среди них и курсанты Военной академии.

— Младший сержант Алексей Минько, третий курс факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения, — по-военному лаконично представляется молодой человек.

У Алексея на этой неделе началась его первая войсковая стажировка.

— Пробую свои силы в качестве вычислителя контрольной группы, — пояснил будущий офицер-артиллерист. — Немного волнуюсь… Чувствую ответственность: от того, как я и мои товарищи произведем расчеты, будет зависеть результат напряженной работы десятков человек, которые сегодня претендуют на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил. Стараемся делать все правильно и максимально быстро.

Еще несколько часов личный состав пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады выполнял поступающие ему одна за другой задачи. Военнослужащие вели заградительный, сосредоточенный огонь, меняли позиции…

— Отдельная благодарность огневикам. Некоторые мои вводные были направлены на то, чтобы проверить умение командиров оперативно принимать решения. Результатами их действий, как и уровнем подготовки всего дивизиона в целом, доволен, — подчеркнул полковник Русецкий. — Подразделение показало хорошую боевую выучку.

В море адреналина

Узнав, где сейчас находится дивизион, мы поспешили выяснить, каковы же впечатления парней после такой интенсивной учебно-боевой работы.

— Мы показали хорошую точность огня и отличный маневр. Оценки, думаю, получим высокие, — отметил старший офицер на батарее гвардии старший лейтенант Максим Радченко. — Парни сработали хорошо. Чувствуется, что у них есть старание, налицо желание стать настоящими артиллеристами.

После окончания в 2015 году Военной академии Максим принял должность старшего офицера на батарее. Как признался офицер, первая его «офицерская» стрельба запомнилась ему особо.

— Немного волновался. Ответственность огромная — за результат, за вверенный личный состав… — пояснил гвардии старший лейтенант. — А когда прозвучал первый залп, волнение и ушло.

Командир основного орудия младший сержант резерва Владимир Зиновенко в «гражданской» жизни работает в могилевском порту речного транспорта начальником пункта техобслуживания. А ныне вместе со своими товарищами он постигает ратные науки.

Дома молодого человека ждет супруга Юлия. Вскоре у четы Зиновенко должен родиться ребенок.

— Она там волнуется за меня, ждет… А я здесь волнуюсь за них, — признался младший сержант резерва. — В свободное время созваниваемся. Наши офицеры искренне интересуются, все ли у нас в порядке дома.

Одним из «авторов» сегодняшней успешной стрельбы стал и наводчик орудия младший сержант резерва Алексей Сток. Через несколько дней он вернется к студенческим будням на факультете энергетического строительства Белорусского национального технического университета.

— Когда стреляешь впервые, на тебя накатывает огромное море адреналина. Потом привыкаешь понемногу… — вспомнил в беседе свой первый залп Алексей. — Сейчас уже и трудно сказать, в какую пору года тяжелее стрелять: зимой — холодно, сейчас — пыль… Всегда есть свои нюансы.

Как признался младший сержант резерва Сток, большую помощь в службе ему оказал заместитель командира — начальник штаба пушечного самоходного артиллерийского дивизиона гвардии майор Андрей Счастный.

— Андрей Викторович — замечательный человек. Верен своему слову, дорожит подчиненными. Его советы помогли нам сегодня успешно выполнить учебно-боевую задачу, — при этих словах сосредоточенное выражение лица парня озарила довольная улыбка. — Конечно, общий результат еще неизвестен, но мы всерьез надеемся стать лучшим артиллерийским дивизионом белорусской армии.

Майор Денис Писаренко, «Ваяр», фото Владимира Блинова, оформление Евгения Довгаля