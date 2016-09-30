«О судьбе своей не жалею»

Жизнь подполковника в отставке Александра Донца неразрывно связана с войсками радиационной, химической и биологической защиты, где он прошёл путь от рядового срочной военной службы до командира 8‑го полка радиационной, химической и биологической защиты. И сейчас продолжает трудиться в 8 бррхбз в должности начальника склада военной техники и имущества.

Как и многие мальчишки того времени, офицером он мечтал стать с детства. Окончив среднюю школу, пытался поступить в Вольское высшее военное училище тыла — не удалось. Возможно, кем-то свыше уже была предопределена его будущая жизнь — волею судьбы связал ее с химвойсками в далекие семидесятые годы прошлого столетия, когда проходил срочную военную службу в 335‑м отдельном учебном батальоне химической защиты.

— Именно там я принял судьбоносное решение стать офицером и поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Окончив его в 1979 году, продолжил службу в 23‑м полку засечки и разведки, который дислоцировался в Старых Дорогах, — рассказал собеседник. — На его вооружении состоял тогда радиотехнический комплекс засечки ядерных взрывов К‑191‑Р.

Два года командовал взводом специальной обработки, затем был командиром роты радиационной и химической разведки (РХР), после — служил в должности начальника радиотехнической группы комплекса засечки.

На старте офицерской службы Александр Иванович хорошо прочувствовал, насколько интенсивной была боевая подготовка полка. Каждый день проводились занятия по тактико-специальной, специальной, физической подготовке. Много времени тогда он работал с техникой, выезжал на полевые занятия.

— Наш полигон химических войск Краснознаменного Белорусского военного округа был хорошо известен на просторах Советского Союза. Раз в год военные химики округа съезжались туда на полигонную практику. Подразделения РХР отрабатывали практические задачи ведения радиационной и химической разведки с использованием учебных рецептур, которые имитировали заражение местности радиоактивными и отравляющими веществами. Были специально оборудованы тропы разведчиков, на которых создавались зоны условного заражения, — вспоминает офицер. — Подразделения специальной обработки оттачивали учебные вопросы по обеззараживанию военной техники и имущества. К примеру, учебными рецептурами заражали технику, а специалисты производили ее дезактивацию и дегазацию. Все это делали в средствах защиты ОЗК и противогазах. Разведчики использовали защитные костюмы Л‑1. Дымовые подразделения занимались вопросами маскировки объектов, используя дымовые машины и шашки.

1‑й батальон засечки выполнял задачи по засечке ядерных взрывов по электромагнитному импульсу. Два раза в год мы участвовали в учениях. Группа обработки информации находилась под Минском, а четыре радиотехнических подразделения выезжали на свои объекты. Моя группа следовала в деревню Бочейково Бешенковичского района Витебской области. Там находился наш центральный пункт. От него в разные стороны на расстояние 30 километров разъезжались выносные пункты. Для засечки по электромагнитному импульсу использовали аппаратные машины ЦК‑5 и ЦК‑6, для передачи сигнала — тропо­сферную и радиорелейную связь.

1‑я группа обработки информации подавала сигнал, имитирующий ядерный взрыв практически любой мощности. Засечку его мы осуществляли по фронту — до 500, в глубину — до 1.000 километров. После этого нам необходимо было обработать сигнал, определить вид условного ядерного взрыва (воздушный или наземный) и мощность ядерного боеприпаса.

Полк постоянно пополнялся новыми специалистами, много молодых офицеров приезжало по распределению. Запомнились Александру Ивановичу ночные занятия по ведению разведки.

— В 1986 году я участвовал в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Из полка для этого выделили три расчета на БРДМ‑2РХ. Каждый из них состоял из офицера, сержанта и рядового срочной военной службы. Мы отправились в город Хойники в конце апреля. Вели радиационную разведку на территории Хойникского, Брагинского, Ветковского и Наровлянского районов. Запомнились мне увиденные сцены эвакуации гражданского населения — плачущие женщины, дети… Никто из них, конечно, не мог знать, какого масштаба экологическая катастрофа произошла. Днем было жарко, стояла пыль столбом из-за перемещения огромного количества техники и людей. Мы перешли на ночное ведение радиационной разведки — в том числе и для того, чтобы меньше нервировать местное гражданское население, — рассказывает Александр Донец.

— Мы должны были определить территорию радиоактивного заражения и уровень радиации. Десять дней наши расчеты находились там, после чего нас сменили сослуживцы.

Повторно столкнулся он с невидимой угрозой уже через пару месяцев. В течение суток военнослужащие проводили радиационную разведку в Славгородском районе. Несмотря на то что исследуемые районы были действительно заражены, паники среди населения не было. Люди просто ничего не знали о том, что угрожает их жизни и здоровью. Именно после доклада их рабочей группы в зараженных районах Могилевской области начались мероприятия по ликвидации последствий аварии.

— В это время моя жена как раз должна была рожать. А меня рядом нет… Получилось так, что ей пришлось самостоятельно пешком идти в роддом. Я вернулся утром 4 июля — она там. К обеду того дня супруга подарила мне дочь, — вспоминает то время собеседник.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1990 году Александру Донцу досрочно присвоили звание подполковник.

В том же году он окончил заочное отделение Военной академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в Москве. В 1991‑м он возглавил 23‑й полк засечки и разведки, который в результате реорганизации вскоре стал именоваться 8‑м полком радиационной, химической и биологической защиты.

После распада СССР началось формирование Вооруженных Сил Республики Беларусь. Многие офицеры, прапорщики, проходившие службу в нашей стране, уехали в свои республики. Началась реорганизация воинских частей.

На базе воинской части был организован сборный пункт для военнослужащих срочной военной службы — белорусов, которые возвращались на Родину. Около полутора тысяч их было. Всех нужно было обеспечить обмундированием, разместить и поставить на довольствие…

Кроме этого, остро стоял вопрос сохранности оружия и боеприпасов, которые хранились на территории воинской части. Военнослужащие принимали экстренные меры по обеспечению их безопасности: усилили охрану складов и остальных объектов, установили решетки на окна КПП. Караулы в то время были усилены резервными группами военнослужащих, использовали бронетехнику.

Оружие и боеприпасы разместили на складе внутри воинской части, обнесли внутренним и внешним проволочным заграждением, выставили отдельный пост охраны.

— Однако вскоре обстановка стабилизировалась. Помню, в 1994 году мы устроили день открытых дверей, пригласили родных и близких военнослужащих срочной военной службы, показали им быт и условия проживания бойцов. Тогда к нам из Минска даже приезжали работники телевидения, снимали документальный фильм о воинской части, — вспоминает Александр Иванович.

А в 1995 году офицер ушел в запас. Много лет после этого работал в местном райисполкоме, где занимал должности начальника штаба гражданской обороны района, заведующего отделом организационно-кадровой работы, заместителя председателя по строительству и ЖКХ.

Спустя восемь лет вернулся в родную воинскую часть, стал начальником ВОХР 8‑го полка РХБЗ. К слову, в 2013 году его подразделение стало лучшим в Вооруженных Силах среди ему подобных, заняв первое место в смотре-конкурсе службы войск.

Сейчас Александр Донец продолжает трудиться в полку на складе военной техники и имущества. Хранение и учет, обеспечение подразделений, получение и сдача имущества — задачи, которые он решает ежедневно.

— Честно скажу, у меня такое ощущение, что отсюда никуда и не уходил — за столько лет полк стал для меня родным, — подчеркнул он в конце беседы. — Приятно наблюдать, как лейтенанты, которые в мою бытность командиром полка только начинали свою службу, сейчас сами занимают высокие ответственные посты. И сегодня я нахожусь в одном строю со старыми боевыми товарищами, однополчанами. Однажды связав свою жизнь со службой в войсках РХБЗ, я ни разу не пожалел о своем выборе!

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из личного архива Александра Донца