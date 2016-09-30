Расширяя военное сотрудничество

С 26 по 29 сентября в Азербайджанской Республике с официальным визитом находилась делегация Министерства обороны Республики Беларусь во главе с генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Во время пребывания в Баку руководитель белорусского военного ведомства встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы военного сотрудничества между двумя странами, вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, организация визитов делегаций экспертов, особенности обучения в военных учебных заведениях двух стран и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встречи был подписан годовой план сотрудничества министерств обороны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Отдавая дань уважения азербайджанскому народу, генерал-лейтенант Андрей Равков возложил венок к могиле первого президента страны Гейдара Алиева на Аллее почетных захоронений. Затем представители белорусской военной делегации возложили венок к Вечному огню у места захоронения героев борьбы за независимость.

В расширенной части деловой программы визита министр обороны Республики Беларусь посетил 2‑ю Международную выставку оборонной промышленности ADEX‑2016, которая в эти дни проходит в Бакинском экспоцентре. Там он ознакомился с представленными образцами современной техники и вооружения, в том числе с экспортной продукцией предприятий белорусского оборонно-промышленного комплекса.

Сергей Чичилов, «Ваяр», фото автора