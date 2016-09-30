Самолёты в небо отправляя

Мы приехали в в/ч 54804 в день полетов. На аэродроме шла подготовка перед началом летной смены. Специалисты инженерно-аэродромной службы и личный состав аэродромно-эксплуатационной роты батальона аэродромно-материального обеспечения готовили аэродром к взлету стальных птиц. С буднями специалистов инженерно-аэродромной службы ознакомился наш корреспондент.

Вначале на бетонку выехали аэродромные комбинированные поливомоечные машины АКПМ‑3, которые подметают искусственные покрытия перед полетами. Следом отправилась машина аэродромная уборочная «Амкодор 9463» — мощным воздушным потоком она сдувает с взлетно-посадочной полосы (ВПП) оставшиеся на ней посторонние предметы.

Казалось бы, после таких машин можно выпускать на взлетку и самолеты. Но нет — вместо них на полосу выходят люди. Правила безопасности написаны кровью…

Думается, многие помнят, когда в начале века на телевизионных экранах все увидели последний полет лайнера «Конкорд». А всего лишь разбегающийся «Конкорд» наехал одним колесом на металлический предмет, покрышка взорвалась, ее ошметки пробили обшивку топливного бака и перебили электропровод, вызвав короткое замыкание. Вытекающий из бака керосин тут же воспламенился от искры… Катастрофа унесла жизни более ста человек и поставила крест на сверхзвуковой пассажирской авиации.

Вот поэтому лучше семь раз проверить. Контрольный осмотр взлетно-посадочной полосы проводит личный состав аэродромно-эксплуатационной роты, идя цепью по ВПП. Каждому выделяется полоса из расчета 4–7 метров на человека.

По грубым подсчетам, так они проходят по ВПП и рулежным дорожкам с подсумками для сбора посторонних предметов примерно семь километров. Кто-то смотрит в синие дали, ну а этих парней хвалят за сосредоточенный взгляд на землю. Но не под ноги, так легко пропустить посторонние предметы. Смотреть необходимо метров на десять перед собой, тогда можно заметить на полосе даже семимиллиметровый в диаметре камешек, да и угол обзора увеличивается. Такая «прогулка» с опущенной головой занимает от полутора до двух часов.

Выполнив проход техники и личного состава по ­аэродрому, специалисты сдают летное поле руководителю полетов. Помощник руководителя полетами проезжает по ВПП и рулежным дорожкам на автомобиле, чтобы еще раз оценить чистоту аэродрома — убедиться в том, что нигде нет посторонних предметов, повреждения поверхности, выбоин, неровностей, камней, инструментов. Посторонний предмет иной раз может не принести вреда, а может разрушить двигатель, пробить бак, перебить электропровод и вызвать короткое замыкание…

И как венец этой подготовки в журнале приема — сдачи аэродрома делается запись о готовности летного поля к полетам. Подпись руководителя полетами — как сигнал о возможности выпускать стальных птиц в небо.

О внимании, которое уделяется уходу за аэродромом, говорит тот факт, что приказом командира части инженерно-аэродромной службе (ИАэС) и батальону аэродромно-материального обеспечения ежемесячно выделяется три дня на объемные работы по поиску и профилактике изъянов в аэродромном хозяйстве.

Заместитель командира части по тылу — начальник тыла подполковник Вячеслав Старицкий доволен специалистами, обеспечивающими жизнеспособность аэродрома:

— Коллектив инженерно-аэродромной службы, возглавляемый капитаном Лепешенко, выполняет задачи в полном объеме, нареканий по службе не имеет. Задачи выполняются качественно и своевременно, с достаточным энтузиазмом. Работа этих специалистов незаметна, но они каждый день проверяют летное поле.

Воинская часть несет боевое дежурство, и невозможно представить себе, чтобы кто-то — от рядового аэродромно-эксплуатационной роты до начальника инженерно-аэродромной службы — относился к своим обязанностям даже не безответственно, а просто равнодушно. Груз ответственности на этих людях лежит колоссальный, так как недобросовестность, проявленная ими, может иметь весьма печальные последствия.

Если взять авиационные правила или конкретные инструкции о выполнении полетов именно на нашем аэродроме, там любой пункт, характеризующий меры по обеспечению безопасности полетов, в той или иной степени касается инженерно-аэродромной службы.

А капитана Дениса Лепешенко можно характеризовать положительно без всяких вопросов. Недавно за добросовестное исполнение должностных обязанностей и проявленную при этом разумную инициативу этот офицер был награжден грамотой министра обороны Республики Беларусь.

…Капитан Денис Лепешенко по совместительству еще и нештатный комендант аэродрома во время полетов. Он постоянно отвечает не только за подготовку летного поля, но и за поддержание в постоянной эксплуатационной готовности всей инфраструктуры аэродрома, зданий и сооружений, летного поля, ВПП. Более 300 зданий и сооружений находятся в зоне его ответственности.

В подчинении офицера — высокопрофессиональные специалисты. Как мастеров своего дела охарактеризовал капитан Лепешенко Александра Семенчёва, Александра Шишенкова, Анатолия Бурдюка.

А особо Денис Олегович отметил инженера летного поля Светлану Бубен. Она составляет акты дефектации, контролирует текущие ремонты служебно-технической застройки, занимается дефектовкой искусственных покрытий аэродрома. В составе комиссии четыре раза в год Светлана Петровна выходит на полосу с дефектовочным планом искусственных покрытий аэродрома — и помечает, где надо подзалить шов, отремонтировать выбоину или какой-нибудь скол… От нее требуется и физическая выносливость, и внимательность, и аккуратность.

Светлана Петровна трудится на этом аэродроме с 1988 года. Она знает наизусть каждый миллиметр бетонки! И ВПП знает лучше, чем пол в собственной квартире.

К слову, Всемирная паутина отмечает, что ВПП на этом аэродроме считается самой лучшей: эта «взлетка» самая длинная в Беларуси, и несущая способность у нее самая высокая — может принимать все типы воздушных судов.

Мастер инженерно-коммунального хозяйства инженерно-аэродромной службы Сергей Ширинский отвечает за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных. Надо сказать, что ИАэС этой части получила паспорта готовности на котлы своего теплохозяйства еще в августе. Котельные проверены специалистами главной военной инспекции Вооруженных Сил, а котлы — городским управлением государственного технического надзора.

Большое котельное хозяйство обслуживает дружный коллектив. Его костяк — бывшие военные. В этой группе специалистов высокое мастерство обеспечивает их полную взаимозаменяемость.

Среди слесарей капитан Лепешенко отметил старшего прапорщика запаса Антона Деколу и Игоря Бубена, который работает тут слесарем-ремонтником котельных почти 16 лет. Он персонально отвечает за готовность трех котельных. Игорь Бубен, усердно поработав над их подготовкой к сезону, зимой скрупулезно следит за отапливаемыми объектами, регулярно проверяя целостность сети.

Пять лет работает здесь старший прапорщик запаса Григорий Лашаков — слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер своего дела. В любое время дня и ночи его можно вызвать ликвидировать неисправность — он никогда не откажет.

Денис Лепешенко — потомственный военный. Прадед прошел Советско-финлядскую и Великую Отечественную войны. Дед служил техником самолета. Отец вышел в отставку подполковником. Младший брат тоже надел офицерские погоны… Сам Денис окончил Минский государственный авиационный колледж по специальности «средства наземного обеспечения полетов». Распределили его в эту воинскую часть на должность заместителя командира аэродромно-эксплуатационной роты. А последние два года он возглавляет инженерно-аэродромную службу тыла воинской части.

Я попытался было выяснить, почему же он не захотел стать летчиком. Денис Лепешенко убежденно ответил:

— Победа в воздухе куется на земле. Кто-то же должен самолеты в небо отправлять!.. Кто-то должен летать, а кто-то — обеспечивать на земле взлет и мягкую посадку. Самое главное, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок… Кроме того, личному составу части надо где-то и размещаться, чтобы были комфортные условия и для подготовки и несения боевого дежурства.

И судя по тому, с какой самоотдачей служит этот офицер и что говорят о нем сослуживцы, Денис в своей убежденности совершенно искренен.

Ну а принцип общения капитана Лепешенко с подчиненными прост.

— Надо к каждому человеку найти свой подход. И если ставится задача — добиться ее выполнения, — пояснил офицер.

Командир аэродромно-эксплуатационной роты батальона аэродромно-материального обеспечения старший лейтенант Любим Мартынюк так говорит про старшего товарища:

— Я охотно учусь у Дениса Олеговича работать с людьми. Он умеет разговаривать, решать проблемы и с солдатами, и со старшими офицерами, с военными и гражданскими специалистами, молодыми и пожилыми людьми.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и из архива в/ч 54804