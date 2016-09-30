Вне времени и моды

В 1937 году на Всемирной выставке в Париже среди множества экспонатов были представлены достижения советской архитектуры, и самую высокую оценку — Гран-при «За архитектурные проекты в Беларуси» получил архитектор Иосиф Лангбард. Его работы и сегодня во многом определяют лицо столицы Беларуси.

Иосиф Лангбард родился в Бельск-Подляском Гродненской губернии, теперь это территория Польши, 18 января 1882 года в еврейской семье. Отец хотел, чтобы сын занялся коммерцией, но намерения Лангбарда-младшего были другими. Он решил стать архитектором и поступил в Одесское художественное училище на отделение архитектуры. В 1907 году Иосиф переехал в Санкт-Петербург и поступил на архитектурный факультет Императорской академии художеств. В 1914 году Лангбард защищает диплом и получает звание архитектора-художника.

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Во время Первой мировой войны Иосиф Лангбард был начальником одного из отрядов строительства военных укреплений. Тогда же по его проектам в Костроме было построено здание земской управы, а в Петрограде — здание сельскохозяйственного музея и театр миниатюр.

В конце 1920‑х годов Лангбард приезжает в Минск для строительства павильонов Всебелорусской сельскохозяйственной выставки. Это время стало для него судьбоносным. В 1929 году, к десятилетию провозглашения Минска столицей БССР, был объявлен всесоюзный конкурс на проект Дома правительства. Проект Иосифа Лангбарда был признан лучшим и рекомендован к осуществлению без каких-либо изменений и дополнений.

Возведение Дома правительства БССР началось в 1930 году и продолжалось четыре года. Довольно быстро, если учесть, что строительство шло вручную и не было даже башенного крана. Такое большое здание длиной более 200 метров в Советском Союзе было построено впервые.

Минск тогда не имел генерального плана реконструкции и развития. Во многом именно Иосиф Лангбард определял новый ансамбль центра города, намечал путь развития внешнего вида столицы Беларуси. Уже в конкурсном проекте Иосиф Григорьевич предоставил проект большой площади перед Домом правительства для проведения демонстраций и военных парадов. Дом правительства стал крупнейшим зданием белорусской архитектуры и вошел в золотой фонд советского монументального искусства.

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Тридцатые годы в Беларуси стали лучшим периодом творчества Иосифа Лангбарда. В это время он осуществляет свои наиболее значимые проекты, принесшие ему настоящее признание.

По проекту Лангбарда в Минске был построен Дом Красной Армии имени Ворошилова — нынешний Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь. Строительство велось с 1934 по 1939 год. Это было уникальное здание своего времени. Архитектор создал для военнослужащих клубные и учебные комнаты, холлы для отдыха, выставочный и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, ресторан, комплекс театральных помещений со зрительным залом на 1.000 мест, киноконцертный зал на 800 мест и плавательный бассейн.

В 1933 году был объявлен Всесоюзный конкурс на проект Белорусского государственного театра оперы и балета в Минске. И вновь лучшей была признана работа Иосифа Лангбарда. В соответствии с программой конкурса проект был экспериментальным, предполагалось использовать много технических новшеств.

По первоначальному проекту театр имел огромный зрительный зал на 3.000 мест. Но в это время пришли новые рекомендации для всех театральных зданий в СССР: требовалось отказаться от гигантских сооружений. В сжатые сроки Лангбарду пришлось переработать проект театра, уменьшить его площади. Зрительный зал был сокращен до 1.500 мест, изменена была и структура кулис. При этом строительство театра не останавливалось.

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В 1934 году Иосифу Григорьевичу Лангбарду было присвоено звание заслуженного деятеля искусств БССР. К тому времени он уже был победителем в 38 архитектурных конкурсах. В том же году руководство республики предложило Лангбарду закончить строительство здания Академии наук БССР, начатое по проекту арестованного впоследствии Георгия Лаврова. Были построены левый и правый корпуса академии, и Лангбард решил объединить их величественной колоннадой. Кроме того, архитектор предложил установить перед входом памятник Франциску Скорине, а в нишах — скульптуры белорусских просветителей. Новое здание Академии наук Белорусской ССР было открыто в 1939 году на главном проспекте Минска.

На I Всесоюзном съезде советских архитекторов Лангбард был избран в правление Союза архитекторов СССР, членом которого являлся до конца своей жизни. В 1939 году без защиты ему присвоили звание профессора и пригласили преподавать в Академии художеств в Ленинграде, где он воспитал немало учеников.

Когда в 1937 году в правительстве возник вопрос о переносе столицы Советской Беларуси подальше от государственной границы СССР — из Минска в Могилев, в короткий срок был разработан генеральный план города. Главное сооружение — Дом Советов — было поручено создать Иосифу Лангбарду, и в 1938 году в Могилеве началось строительство здания. Могилевский Дом Советов во многом напоминает Дом правительства в Минске, — вероятно, таким было пожелание заказчика.

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Иосиф Лангбард находился в Минске, когда началась Великая Отечественная война. Когда город бомбили немцы, Лангбард поспешил в Ленинград, где его ждала жена Ольга. Блокадная зима едва не стала последней в его жизни. В январе 1942‑го он оказался в больнице в состоянии глубокого истощения. Когда ленинградскую Академию художеств, где он преподавал, эвакуировали по легендарной Дороге жизни, Лангбард уже не мог передвигаться самостоятельно. Его погрузили в кузов машины на носилках.

Находясь в эвакуации в Ярославской области, Лангбард продолжал работать. Он создал проекты памятников советским воинам и белорусским партизанам. 3 июля 1944‑го был освобожден Минск, 95 % его строений было уничтожено. В августе Иосиф Лангбард уже работал в комиссии Комитета по делам архитектуры при Совете народных комиссаров СССР, занимавшейся вопросами восстановления белорусской столицы.

Во время войны здание Академии наук БССР сильно пострадало, выгорели деревянные конструкции, оккупанты разграбили фонды — осталась лишь коробка, в которой не было перекрытий. Вокруг академии немцы устроили кладбище для своих солдат. Здание было восстановлено только к 1950 году с помощью Иосифа Лангбарда.

В годы войны сильно пострадало и здание театра оперы и балета. Туда попала бомба, а после гитлеровцы устроили в нем конюшню. Только в 1960‑е годы была проведена большая реконструкция.

Во время оккупации в здании Дома офицеров фашисты устроили солдатский клуб и кинотеатр. Несколько раз минские подпольщики взрывали помещения этого здания. Меньше всего пострадало здание Дома правительства. При отступлении немцы его заминировали, но благодаря белорусским партизанам и саперам 1‑го Белорусского фронта оно было спасено.

Последней работой Иосифа Лангбарда был совместный с Михаилом Баклановым проект кинотеатра «Победа».

К концу сороковых на Лангбарда обрушился шквал критики, и в начале 1948 года архитектор навсегда уехал из Минска. Вернувшись в Ленинград, он продолжил преподавать в Академии художеств. Умер Иосиф Григорьевич 3 января 1951 года.

Заслуженный деятель искусств БССР, доктор архитектуры, кавалер ордена «Знак Почета», Иосиф Лангбард во многом создал архитектурное лицо Минска и преобразовал его в столичный город.

Сергей Кирик