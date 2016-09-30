Вчера в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) прошло очередное заседание Комитета начальников штабов государств — участников Содружества Независимых Государств.

В данном мероприятии принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Основными вопросами повестки дня являлись:

итоги деятельности рабочих органов Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств в 2016 году;

проект Соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств;

проект Плана работы Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств в 2017 году.

Также в рамках проведения этого мероприятия состоялась двусторонняя встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенантом Муратом Майкеевым, в ходе которой было проанализировано состояние двустороннего сотрудничества и намечены перспективы дальнейшего взаимодействия.

Принятые в рамках заседания решения будут способствовать выработке общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей СНГ.

Пресс-служба Министерства обороны