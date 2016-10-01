Физик с лирической душой

День учителя в Минском суворовском военном училище — особый праздник. Кадеты готовят праздничный концерт, в который включают музыкальные и танцевальные номера, посвящённые любимым учителям. Цветы, улыбки, самые тёплые слова и пожелания — все для педагогов.

Я же, вспоминая школьные годы, с трепетом захожу в кабинет физики. С улыбкой меня встречает учитель физики и астрономии Елена Гунченко. За разговором с Еленой Михайловной заново открываю для себя физику — науку об окружающем нас мире, которая описывает механику, электричество, магнетизм, оптику…

Ученикам Елены Гунченко можно позавидовать. Педагог при изложении материала доступно объясняет сложные темы, проводит опыты, приводит убедительные примеры. Может и пошутить и даже рассказать анекдот из области физики… Она не снижает оценку, если ученик старается самостоятельно рассуждать (пусть и неправильно), помогает ему разобраться в сути вещей, дойти до правильного вывода.

Елена Михайловна четко видит грань между заучиванием обязательного материала и передачей своими словами содержания изученного:

— Заучивать нужно формулы, определения, физические законы, а вот примеры стараться приводить свои. Я не приветствую того, если пересказывают наизусть содержание учебника. То, что заучено сегодня, скоро забудется, а вот если ученик ответит на вопрос своими словами, приведет свои примеры — он запомнит и усвоит материал. Ребятам нравится, когда привлекаю их к проведению экспериментов при изучении нового материала. Вызывает интерес электрофорная машина, они обожают проводить опыты в области оптики… Интересные уроки неизменно дают результат.

В прошлом году кадеты Михаил Ковалёв и Эрик Кореник стали победителями на городской олимпиаде по физике. Михаил завоевал диплом I степени, а Эрик — II степени. Дети с удовольствием ходят на факультативы по физике. Периодически воспитанники МСВУ побеждают на районных и городских олимпиадах. Педагог уверена: физика обязательно пригодится будущему военному, ведь вся техника и приборы подчиняются физическим законам.

Елена Михайловна отмечает, что любого ребенка можно развить до определенного уровня, но участником олимпиады может стать не каждый. Важно желание учителя и ученика сотрудничать, у ребенка должен быть соответствующий уровень развития, усидчивость, трудолюбие.

Педагог предостерегает родителей, чтобы они не преувеличивали значение раннего развития детей:

— Важно не перестараться, так как в школе детям может стать неинтересно или покажется, что они все уже знают, и может пропасть желание учиться. Многое в воспитании ребенка закладывают родители, учителя же корректируют, направляют, помогают. А лучший результат в учебе и воспитании детей достигается совместными усилиями родителей, учителей, офицеров и психологов.

В МСВУ учатся ребята из разных городов, они взрослеют и становятся самостоятельными раньше, чем их сверстники. Стараются своими силами, без постоянной родительской опеки получать знания и решать не только физические задачи, но и жизненные… Елена Гунченко рассказывает, что ее ученики много читают и не тратят время на компьютерные игры.

…Она признается, что стала учителем благодаря тому, что ей встретилась строгая, но справедливая учитель физики Клара Лукинична Углик. Окончив столичную СШ № 91, Елена Михайловна поступила на физический факультет Белорусского государственного университета. После вуза 20 лет работала в столичной гимназии № 11, а потом в ее жизни появилось МСВУ.

Уроки физики педагог всегда начинает с улыбки, настраиваясь на то, что все запланированное обязательно сделает, найдя контакт с учениками.

— Важно относиться к ним с уважением и видеть в них личности, которые нужно развивать и учить, — делится секретами профессии Елена Гунченко.

Она старается не тратить ни минуты попусту, а дочери помогают ей в домашних делах. Кстати, старшей, Марии, — инженеру-конструктору-дизайнеру и младшей, Анне, — бухгалтеру в школьные годы легко давались точные науки. Это неудивительно, когда родители-физики (с будущим мужем Елена Михайловна познакомилась, когда оба они учились в университете).

Елена Гунченко уверена, что физика и лирика всегда рядом. Она любит стихи Эдуарда Асадова, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

А секрет профессии, по мнению Елены Михайловны, прост: «Нужно любить того, кого учишь, и то, чему учишь». Есть у нее и мечта: чтобы дети помнили все, чему она их научила, и это пригодилось им в жизни.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора