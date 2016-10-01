График проведения прямых телефонных линий в октябре — декабре 2016 года

01.10.2016 Без рубрики, Свежий выпуск #

 

Должностное лицо Дата Время
Министр обороны Республики Беларусь 26.11 09.00–12.00
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил —
первый заместитель министра обороны Республики Беларусь		 05.11

24.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Заместитель министра обороны Республики Беларусь 29.10

19.11

 09.00–12.00

09.00–12.00
Заместитель министра обороны  по вооружению —
начальник вооружения Вооруженных Сил		 15.10

12.11

 09.00–12.00

09.00–12.00
Заместитель министра обороны по тылу —
начальник тыла Вооруженных Сил		 08.10

17.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово-экономического управления Министерства обороны 01.10

03.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Помощник министра обороны по идеологической работе
в Вооруженных Силах — начальник главного управления
идеологической работы Министерства обороны		 22.10

10.12

 09.00–12.00

09.00–12.00

 

Задать вопросы можно будет по телефону в Минске (8 017) 297-10-22.

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