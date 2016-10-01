График проведения прямых телефонных линий в октябре — декабре 2016 года

Должностное лицо Дата Время Министр обороны Республики Беларусь 26.11 09.00–12.00 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил —

первый заместитель министра обороны Республики Беларусь 05.11 24.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Заместитель министра обороны Республики Беларусь 29.10 19.11 09.00–12.00 09.00–12.00 Заместитель министра обороны по вооружению —

начальник вооружения Вооруженных Сил 15.10 12.11 09.00–12.00 09.00–12.00 Заместитель министра обороны по тылу —

начальник тыла Вооруженных Сил 08.10 17.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово-экономического управления Министерства обороны 01.10 03.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Помощник министра обороны по идеологической работе

в Вооруженных Силах — начальник главного управления

идеологической работы Министерства обороны 22.10 10.12 09.00–12.00 09.00–12.00

Задать вопросы можно будет по телефону в Минске (8 017) 297-10-22.