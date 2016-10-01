График проведения прямых телефонных линий в октябре — декабре 2016 года

|Должностное лицо
|Дата
|Время
|Министр обороны Республики Беларусь
|26.11
|09.00–12.00
|Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил —
первый заместитель министра обороны Республики Беларусь
|05.11
24.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Заместитель министра обороны Республики Беларусь
|29.10
19.11
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Заместитель министра обороны по вооружению —
начальник вооружения Вооруженных Сил
|15.10
12.11
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Заместитель министра обороны по тылу —
начальник тыла Вооруженных Сил
|08.10
17.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово-экономического управления Министерства обороны
|01.10
03.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Помощник министра обороны по идеологической работе
в Вооруженных Силах — начальник главного управления
идеологической работы Министерства обороны
|22.10
10.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
Задать вопросы можно будет по телефону в Минске (8 017) 297-10-22.