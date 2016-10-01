Клецк:подвигов минувших след

Клецак, Клеческ, Клецк… Почти ничем не отличимый от десятков других белорусский городок. Но это только на первый взгляд. Сегодня мало кто знает, что Клецк издревле был крупным военно-административным центром. Потому что следы минувших подвигов затерялись в памяти людской и хранятся лишь на летописных страницах. А иногда так хочется приоткрыть завесу исторических тайн!..

Всем известно, что города рождаются не в один день и даже не за один год. От даты основания до того момента, когда имя местечка попадет в рукописные хроники, может пройти немало времени. Первые сведения о древнем Клеческе, появившиеся на страницах Лаврентьевской летописи, датированы 1127 годом — а это значит, что Клецк современный на 20 лет старше Москвы.

Стоит отметить, что место для строительства древнего града было выбрано неслучайно. Возвышение левого берега реки Лани, изгиб реки Сильной, болото, а в дополнение к природной защите — рукотворная: вал, замковая гора и березовые клети… И все это имело одну причину: Клецку была уготована судьба стать, подобно Новогрудку, Заславлю, Слониму, одним из форпостов на границе славянских земель и защищать их от вражеских набегов.

Эту поистине судьбоносную функцию город-крепость успешно выполнял на протяжении столетий.

Легендарная баталия на берегах Лани

Рассказывая о военной истории Клецка, нельзя не остановиться на одном из самых блестящих ратных событий не только для Беларуси — и для всей Европы. И хотя о легендарной Клецкой битве сегодня напоминает лишь небольшой камень-памятник у дороги на въезде в город, это не умаляет ее значение для белорусской земли в эпоху Средневековья.

А все началось с… разрушения Клецкого замка! В 1503 году город вместе с крепостью был захвачен, разграблен, сожжен дотла.

В августе 1506 года под Клецком собралось десятитысячное войско под предводительством гетмана Станислава Кишки, однако из-за внезапной болезни военачальника произошла рокировка — рать возглавил князь Михаил Глинский. Армия крымских татар многократно превосходила защитников города по численности. Однако, как говорится, не количеством, а умом чаще всего побеждались, казалось бы, несокрушимые завоеватели.

Великая битва началась на берегу Лани 5 августа. Оба войска на протяжении трех часов вели через реку нескончаемую перестрелку из луков и арбалетов. Тем временем была налажена переправа.

Первый удар принял на себя не кто иной, как Михаил Глинский при поддержке хоругви правой руки минской и гродненской шляхты. А потом смельчаки решились на наступление!.. Внезапная атака тяжелой кавалерии разделила вражескую армию пополам. Этот маневр позволил выиграть время — дабы в бой успели вступить основные силы наших войск.

И стратегия Глинского оправдала себя сполна! Стремительная атака сломала строй врага, и он обратился в бегство.

Многочисленная армия неприятеля понесла колоссальные потери — двадцать семь тысяч убитых и утонувших, три тысячи плененных… В противовес этому — сорок тысяч освобожденных земляков.

Великая Отечественная: зимняя операция «Соколов»

Как и любой другой белорусский город, не минуло тяжелое бремя немецкой оккупации и Клецк. Это суровое испытание началось для города 25 июня 1941 года. Режим жесткого террора, массовые расстрелы, карательные акции гитлеровцев — более тысячи дней и ночей продолжалась для Клетчины поистине черная беда…

В районе, как и по всей Беларуси, действовало множество партизанских формирований. Особо отличился спецотряд «Соколы» под командованием Кирилла Орловского.

По добытым партизанами сведениям, 17 февраля 1943 года в Машуковские леса должен был прибыть на охоту гауляйтер Беларуси Вильгельм Кубе… Медлить было нельзя — и Кирилл Орловский с 13 бойцами организовал засаду.

Вечерело… На лесной дороге показалась охраняемая колонна: на передних санях крупнокалиберный пулемет, за ними — сани с фашистскими главарями, затем снова конная охрана, всего 50 эсэсовцев.

Командир спецотряда принял решение — и внезапный кинжальный огонь смешал в кучу людей и коней. Завязался бой. Захвачены важные документы и оружие… Убит генеральный комиссар Барановичей Фенц, гебитс­комиссар Барановичской области Штюр и обергруппенфюрер войск СС Захариус… Гауляйтера Кубе среди тех фашистов не было.

В пылу жаркой схватки не на жизнь, а на смерть был ранен и сам Орловский, однако он довел дерзкую спецоперацию до конца.

За мужество и героизм, успешное выполнение специального задания Указом Президиума Верховного Совета СССР Кириллу Прокофьевичу Орловскому 20 сентября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Город-воин, город-победитель

Прогуливаясь по современному Клецку, невозможно не обратить внимание на два уникальных архитектурных ансамбля, которые явно выделяются своим стилем на фоне привычных городских построек. Может, у иных земляков они и не вызывают интереса, а вот мне (наверняка рожденной в год любопытства…) непременно захотелось узнать, какие же тайны скрываются за вековыми стенами.

Как оказалось, это постройки XIX столетия. А в недавнем прошлом были военными казармами и госпиталем. История и судьба этих сохранившихся зданий, безусловно, заслуживает нашего внимания.

В 1922–1924 годах в Клецке расквартировали уланский кавалерийский полк. Именно тогда на окраине города и появились казармы. Стоит пояснить: кавалеристы вообще-то жили в обыкновенных деревянных бараках, а вот весь остальной архитектурный ансамбль — штаб полка, где жили офицеры и находился офицерский клуб, конюшни, караульная вышка — был построен из камня в стиле модерн.

Эти стены повидали на своем веку немало… Перед гитлеровской оккупацией здесь, в казармах, располагались части Красной Армии, в годы Великой Отечественной — лагерь для военнопленных, после освобождения Клетчины — авиационный госпиталь. Затем здесь дислоцировались другие части Советской Армии…

А второй исторический архитектурный комплекс напомнил мне скорее поместье местной шляхты, нежели военный госпиталь. В нем переплелись черты модерна и нео­готики: фасад украшен небольшими декоративными башнями, фронтоны имеют многоступенчатое стрельчатое завершение. В те годы располагавшееся здесь военное лечебное учреждение было самым крупным в районе. К слову, в госпиталь, помимо кавалеристов, принимали на лечение и местных жителей.

Сегодня ни казармы, ни госпиталь не используются по прямому назначению.

А еще и загадку в этом райцентре Минщины я нашла. Одна из улиц — та, на которой находится Музей истории Клетчины, — носит имя Гагарина… Думаете, в честь первого космонавта планеты? Ответ сможете найти, лишь побывав в Клецке!..

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора, оформление Ксении Курило